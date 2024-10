Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3053: Ostra kłótnia Łukasza i Celiny zakończy się seksem?! Obrażona Brońska zostanie u niego na noc

W 3053 odcinku "Barw szczęścia" między Łukaszem (Michał Rolnicki) a Celiną (Orina Krajewska) zrobi się naprawdę gorąco! Para współpracowników, których jak widać łączy nie tylko zawodowa relacja, wpadnie w poważny konflikt. Brońska, sfrustrowana ich zawodowym impasem, odwiedzi Łukasza w jego mieszkaniu, by przekonać go, że muszą próbować dalej rozwiązać spory związane z pracą. Sadowski jednak stanowo odmówi, co doprowadzi do ostrej kłótni, podczas której Celina wybiegnie z mieszkania. To jednak nie będzie koniec gorącej nocy. W 3053 odcinku "Barw szczęścia" Brońska wróci, by przeprosić i spędzi noc z Łukaszem! Czy kłótnia zakończy się namiętnym seksem? Szczegóły poniżej!