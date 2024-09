Barwy szczęścia, odcinek 3046: Ostra awantura Kasi z Celiną! Obwini ją o wypadek Ksawerego

Barwy szczęścia, odcinek 3039: Bożena pozbawi Bruna praw do Tadzia! Złoży w sądzie wniosek o odebranie mu opieki nad synem

W 3045 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz przejmie opiekę nad Ksawerym i postanowi spędzić z nim dzień, korzystając z pomocy swojej nowej partnerki Celiny. Zamiast zwykłego dnia zabawy, para zabierze chłopca na trening sztuk walki. To jednak okaże się fatalnym pomysłem! Trening zakończy się dramatycznym wypadkiem, a Ksawery nabawi się poważnej kontuzji, co wywoła lawinę problemów. W 3046 odcinku "Barw szczęścia" Kasia dowie się o wypadku i natychmiast wybuchnie gniewem, obwiniając Celinę za to, że nie upilnowała chłopca/

Kasia będzie miała ogromne pretensje do Celiny, że nie upilnowała Ksawerego, a wspólny trening, który miał być jedynie rozrywką, zakończył się bolesnym wypadkiem. Dla Kasi to kolejny dowód na to, że Łukasz, angażując Celinę w życie swojego syna, naraża chłopca na niebezpieczeństwo. W 3046 odcinku "Barw szczęścia" Kasia wybuchnie, zarzucając Celinie brak odpowiedzialności. Złość i frustracja matki będą potęgowane przez obawy o zdrowie syna, który może na długo odczuwać skutki tego wypadku...

Awantura pełna emocji - Kasia nie zostawi suchej nitki na Celinie

Awantura, do której dojdzie w 3046 odcinku "Barw szczęścia" między Kasią a Celiną, będzie naprawdę ostra. Górka nie będzie mogła ukryć swojego rozczarowania i złości, a wszystkie swoje pretensje wyładuje na Celinie, a także na Łukaszu. Zrozpaczona matka zarzuci przede wszystkim byłemu mężowi brak odpowiedzialności, a także to, że naraził zdrowie Ksawerego dla swoich ambicji związanych z treningiem. Dla Kasi, która zawsze była nadopiekuńcza wobec swojego syna, ta sytuacja będzie kroplą, która przepełni czarę goryczy.

Celina, choć będzie starała się tłumaczyć, że to był tylko nieszczęśliwy wypadek, nie zdoła uspokoić Kasi. Emocje będą zbyt silne, a Kasia uzna, że wypadek był wynikiem lekkomyślności i braku umiejętności Celiny w opiece nad dziećmi​...

Łukasz też oberwie! Kasia nie będzie mieć dla niego litości

Jednak Celina to nie jedyna osoba, którą Kasia obwini za ten wypadek. Łukasz także znajdzie się w ogniu krytyki. Kasia zarzuci mu, że kolejny raz podjął błędną decyzję, powierzając ich syna komuś, kto nie miał doświadczenia w opiece nad dziećmi. W 3046 odcinku "Barw szczęścia" Kasia wybuchnie złością również na Łukasza, zarzucając mu, że nie potrafi zadbać o bezpieczeństwo Ksawerego. Będzie miała do niego ogromne pretensje, że po raz kolejny naraził zdrowie ich syna.