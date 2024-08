Barwy szczęścia. Kasia zacznie nowe życie z Mariuszem, a Łukasz zostanie z Ksawerym - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Barwy szczęścia. Karolina wróci nie tylko do Bruna w nowym sezonie! Odbierze Kajtkowi pracę?

Podział rodziny Sadowskich w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach u Sadowskich zarysuje się jeszcze większy podział. Przypomnijmy, że rodzina już rozdzieliła się na Święta Bożego Narodzenia, które Kasia miała spędzać z Agnieszką (Katarzyna Tlałka) i Czesławem (Marian Jaskulski), choć ostatecznie wybrała swojego kochanka Mariusza, a Łukasz z Ksawerym wybrali się do Izy (Agnieszka Warchulska) i Paulinki (Lena Jastrzębska) do Barcelony. Ale po ich powrocie w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej wcale nie będzie lepiej. A wręcz przeciwnie, gdyż Sadowska jeszcze bardziej zatraci się w swoim romansie, przez co jej syn zejdzie już na dalszy plan. Ale na szczęście, będzie mógł liczyć na swojego ojca!

Kasia wybierze Mariusza w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach nastąpi definitywny koniec małżeństwa Sadowskich, gdyż Kasia definitywnie postawi na Mariusza. I choć w pierwszej chwili nieco się spłoszy, gdy kochanek dość szybko wyzna jej miłość i postanowi nieco się zdystansować, to ostatecznie do niego wróci i wówczas ich relacja nabierze rozpędu! W nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej rolnik zacznie włączać ukochaną w krąg wiejskiej społeczności i pokazywać jej uroki mieszkania na wsi, czego przecież sama tak ogromnie pragnęła, kupując jeszcze z mężem wymarzony dom w Brzezinach. A teraz jej marzenie będzie kontynuował Mariusz. Tym bardziej, że Sadowska pozytywnie przejdzie próbę wsi, co wcześniej nie udało się żadnej z jej poprzedniczek!

Łukasz zostanie z Ksawerym w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Kasia będzie tak zajęta nowym romansem, że zupełnie zapomni o synu, który zejdzie na drugi plan. Na szczęście, chłopiec nie zostanie sam na pastwę losu, gdyż zaopiekuje się nim Łukasz, który jak widzimy w ZWIASTUN-ie nowego sezonu "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej także powoli zacznie otrząsać się po końcu swojego małżeństwa z Kasią. A to dlatego, że pierwszy raz od czasu ich kryzysu na jego twarzy zacznie pojawiać się uśmiech! Czy będzie on spowodowany obecnością syna? A może w jego życiu także pojawi się ktoś nowy? Czy będzie to Celina (Orina Krajewska)? Tego przekonamy się już niebawem!