Barwy szczęścia, odcinek 3045: Mariusz zaimponuje Ksaweremu! W ten sposób zdobędzie jego uznanie?

"Barwy szczęścia" odcinek 3045 - poniedziałek, 7.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Już w 3045 odcinku "Barw szczęścia" Ksawery zacznie małymi kroczkami przekonywać się do nowego partnera jej mamy! Mariusz chcąc zdobyć uznanie chłopaka, zacznie opowiadać mu fascynujące historie związane z jego pasją. Z racji dodatkowo wykonywanego zawodu, a prościej ujmując byciem strażakiem ochotnikiem, Mariusz realnie zainteresuje Ksawerego! Syn Kasi z niedowierzaniem będzie słuchał wciągających, ryzykowanych historii, a tym samym ukochany Kasi zda sobie sprawę, że jest w stanie nawiązać wieź z synem Górki w najbliższej przyszłości.

Bliska relacja z Ksawerym będzie dla Mariusza niezwykle istotna. W końcu mężczyzna naprawdę poważnie podchodzi do jego związku z Kasią. Marzy o tym, by wszyscy zamieszkali razem i spróbowali stworzyć udany, rodzinny dom. W 3045 odcinku "Barw szczęścia" Mariusz, jako odważny strażak, pokaże się z zupełnie innej strony. Do tej pory Ksawery miał go za nudnego dorosłego, który nie potrafi niczym wzbudzić jego uwagi, jednak to się zmieni! Chłopiec będzie szczerze zafascynowany historiami o heroicznych akcjach ratunkowych Mariusza, co sprawi, że relacje między nimi ulegną diametralnej poprawie.

Historie Mariusza przerażą Kasię! Będzie na niego wściekła?

Kasia w 3045 odcinku "Barw szczęścia" zacznie martwić się, że jej syn zbyt mocno wciągnął się w fascynację niebezpiecznym zawodem Mariusza. Rolnik i strażak ochotnik swoimi opowieściami o niebezpiecznych akcjach strażackich wywoła ogromne emocje u Ksawerego, ale zupełnie inaczej zareaguje Kasia. Zamiast podziwu, odczuje niepokój i gniew, bo jej syn zacznie fascynować się tym ryzykownym zawodem. Kasia będzie miała w głowie jedno - nie chce, by jej dziecko było narażone na takie niebezpieczeństwa, jakie opisuje Mariusz. Czy ta sytuacja wywoła konflikt między nimi?

Czy Mariusz naprawdę zdobędzie uznanie Ksawerego?

W 3045 odcinku "Barw szczęścia" na pewno zobaczymy początek nowego etapu w relacji Mariusza i Ksawerego. Jednak nie wszystko potoczy się po myśli Kasi, która będzie mieć coraz więcej wątpliwości co do tego, czy Mariusz jest odpowiednim wzorem dla jej syna. Czy rolnik będzie mógł liczyć na uznanie Ksawerego na dłuższą metę? Przekonamy się już wkrótce!