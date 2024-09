Barwy szczęścia, odcinek 3037: Jaworski otworzy się przed Żabcią! Oskarży Krystynę, że jest złodziejką - ZDJĘCIA

- Podejrzewam, że często będę tu teraz przychodził, bo kucharz ze mnie średni.

- A pani Krysia strajkuje?

- Nie, nie. Pani Aniu, pamięta pani sytuację z pierścionkiem?

- No pewnie, to była przecież afera na całe osiedle.

- Ja go nie znalazłem w parku.. to Krysia go wzięła stąd, ale ona tego nie pamięta.

- Czyli kleptomania...

- Nie, ale w sumie, żeby tak było to jeszcze pół biedny. Ona niedługo w ogóle zapomni co to jest pierścionek.

- Kłopoty z pamięcią... bardzo mi przykro panie Krzysztofie.