Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3036: Stefaniak wpadnie w szał i zamknie Wandę w mieszkaniu? Zablokuje drzwi, nie pozwalając jej uciec!

W 3036 odcinku "Barw szczęścia" dojdzie do prawdziwej konfrontacji między Wandą (Beata Fido) a Robertem Stefaniakiem (Paweł Ławrynowicz). Halicka, chcąc zakończyć ich związek raz na zawsze, wróci do mieszkania tylko po to, aby przekazać Stefaniakowi aneks do umowy najmu. Niestety, jej brutalny były partner zinterpretuje to jako próbę pojednania i nie będzie chciał dopuścić do jej odejścia. W 3036 odcinku "Barw szczęścia" Robert spróbuje zatrzymać Wandę w mieszkaniu, blokując drzwi i grożąc, że nie pozwoli jej odejść bez walki. Już na początku spotkania atmosfera stanie się napięta, a wybuch Roberta będzie nieunikniony! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz naszą GALERIĘ ZDJĘĆ!