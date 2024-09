Barwy szczęścia, odcinek 3034: Cezary oskarży Józefinę, że to przez jej intrygę Sofia zaszła w ciążę - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3034 - piątek, 19.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Po konfrontacji z Sofią, która nie zgodzi się na testy DNA Cezary w 3034 odcinku "Barw szczęścia" zgłosi się do prawnika! To będzie dla niego jedyne rozwiązanie, by odkryć prawdę o dziecku Sofii. Ale póki Rawicz na dobre rozpocznie sądową batalię z Sofią o ustalenie ojcostwa małego Czarka, czego go jeszcze starcie z Józefiną. Bo toksyczna matka nie odpuści, nadal chcąc mieć kontrolę nad tym, co się dzieje w życiu jej syna.

Ostra kłótnia Cezarego z Józefiną o dziecko Sofii w 3034 odcinku "Barw szczęścia"

- Co powiedział prawnik? Jakie mamy opcje? - Rawiczowa w 3034 odcinku "Barw szczęścia" wymusi na synu udział we wszystkich sprawach związanych z Sofią i jej dzieckiem. Jednak Cezary od razu zaprotestuje. - "Jakie mamy opcje?" Chyba chciałaś zapytać jakie ja ma opcje?

- Ale chyba to jest nasza wspólna rodzinna sprawa. Właśnie o tym rozmawialiśmy z Małgorzatą i Jerzym... - Józefina w 3034 odcinku "Barw szczęścia" spróbuje przekręcić wszystko tak, żeby nawet Marczakowie stanęli po jej stronie. Ale Małgorzata szybko sprowadzi ją na ziemię.

- Nie, nie, nie! Rozmawialiśmy o tym, jak nas oszukiwałaś! I tylko o tym!

- Zauważ, że my się nie wtrącamy w sprawy między tobą i Cezarym... - przypomni Józefinie Jerzy, dla którego teraz najważniejsze będzie przetrwanie związku Cezarego i Natalii.

Barwy szczęścia. Sofia zaprzeczy, że Cezary jest ojcem jej dziecka! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Cezary zarzuci matce, że ciąża Sofii to efekt jej spisku!

Rozgniewany Rawicz w 3034 odcinku "Barw szczęścia" postawi się matce i uprzedzi, że nigdy więcej nie pozwoli na to, żeby nim dyrygowała. Wygarnie Józefinie, że sypiał z Sofią tylko dlatego, że cierpiał na amnezję, a matka i jego była narzeczona uknuły wtedy spisek, by rozdzielić go z Natalią.

- I ty też przestań ingerować w moje życie! Okłamywałaś mnie, manipulowałaś! Gdyby nie twoje intrygi, to w ogóle nie byłoby tej sytuacji! Jeśli to jest moje dziecko, ja się nim zajmę. Ale ty trzymaj się od nas z daleka!

- Chcesz mnie odciąć od wnuka? Ja nie dopuszczę do tego! - zaprotestuje Józefina, lecz tym razem Cezary nie odpuści.

- Może Sofia będzie dla ciebie bardziej wyrozumiała. Ale jeśli mój związek z Natalią się przez ciebie rozpadnie, to nigdy ci nie wybaczę! - zakończy rozmowę Rawicz.