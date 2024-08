Barwy szczęścia, odcinek 3027. Dramatyczne skutki bójki Bruna z Modrzyckim! Prawnik Stańskiego ostrzeże go, co grozi za pobicie

W „Szoku” ukaże się kolejny artykuł dyskredytujący Bruna w 3027. odcinku „Barw szczęścia”

W 3027. odcinku serialu Bruno wpadnie w złość, kiedy w „Szoku” ukaże się już trzeci szkalujący go artykuł opublikowany przez Modrzyckiego. Pierwszy pojawi się w rezultacie rozprawy sądowej, na której zostanie ogłoszony wyrok w sprawie Zaborskiego o spowodowanie wypadku samochodowego Stańskich. Błażej zainteresuje się wykrzykiwanymi w ataku wściekłości słowami Zaborskiego, oskarżającego Karolinę i Bruna o zmowę przeciwko niemu. Dowodem na nią będą zrobione przez Modrzyckiego z ukrycia gorące fotki pary. Drugi artykuł będzie konsekwencją publikacji pierwszego. Stański, kiedy go przeczytał, dostał szału i zaatakował naczelnego w jego redakcji. To była woda na jego młyn – mógł znowu pogrążyć Bruna opisując napaść ze wszystkimi szczegółami, okraszając go zdjęciami Stańskiego w kajdankach wyprowadzanego przez policję. Modrzycki zapowie wówczas, że będzie o nim dalej pisał, by przestrzec społeczeństwo przed jego niebezpiecznym członkiem. I tak się stanie. W trzecim artykule Błażej opisze niejasną i nie do końca zgodną z prawem przeszłość Bruna z czasów jego znajomości z Zaborskim w Australii, kiedy jeszcze nosił nazwisko Pająk.

Bruno może na dobre stracić Tadzia w 3027. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia” Bożena będzie się szykować do rozprawy rozwodowej z Brunem, zdecydowana na to po zdradzie męża z Karoliną. Seria artykułów o Brunie w „Szoku” spowoduje, że Stański stanie się obiektem zainteresowania czytelników w całej Polsce i bohaterem skandalu. Przez to oraz areszt za pobicie dziennikarza Stański może stracić prawa do widywania Tadzia po rozwodzie. Szczepan Krajewski dobitnie mu to wyklaruje.

Bruno oszaleje na punkcie Karoliny w nowym sezonie „Barw szczęścia”

Pomimo tego, że na szali znajduje się możliwość widywania Tadzia, Bruno nie wykona w stronę Bożeny żadnego pojednawczego gestu. Co więcej, przyzna nawet w rozmowie z matką, że nie tylko on ponosi winę za rozpad małżeństwa. Jego romans z Karoliną tylko się jeszcze rozwinie. Różańska widząc, ile fermentu w życie wielu ludzi wnosi ich afekt, zacznie się obwiniać o całe zło, jakie spotyka kochanka.

"Barwy szczęścia" odcinek 3027 - środa, 11.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2