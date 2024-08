Barwy szczęścia, odcinek 3027: Bruno straci Tadzia?! Nie tylko Bożena pogrąży go przed sądem - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3027 - środa, 11.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3027 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Bruno zapłaci wysoką cenę za swój romans z Karoliną, który Zaborski (Wojciech Solarz) wytknie mu w sądzie, czym od razu przykuje uwagę Modrzyckiego (Piotr Ligenza). Do tego stopnia, że Błażej postanowi śledzić kochanków i szybko zdobędzie potwierdzenie słów Rafała. Dziennikarz zrobi im kompromitujące zdjęcia, a następnie opublikuje w "Szoku" artykuł, który odbije się szerokim echem. I tuż po jego lekturze Bożena cofnie mu swoją zgodę na widzenia z Tadziem, czego nie będzie mogła przeboleć Amelia. Seniorka znienawidzi własnego syna i nie będzie chciała go znać, czego Bruno nie będzie mógł darować Modrzyckiemu! Tym bardziej, że jego matka otrze się śmierć. Stański postanowi rozprawić się ze wścibskim dziennikarzem i sam wymierzy mu sprawiedliwość, za którą w 3027 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej przyjdzie mu słono zapłacić.

Modrzycki pozbawi Bruna prawa do opieki nad Tadziem w 3027 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach?

W 3027 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Modrzycki postanowi odegrać się na Stańskim za ostatnią bójkę. I to nie tylko przez złożenie zawiadomienia na policji, przez które Bruno wyląduje w areszcie. Tym bardziej, że biznesmen szybko go opuści. Dziennikarz pogrzebie w jego przeszłości i znajdzie interesujące informacje, które postanowi opisać w kolejnym artykule na jego temat. W 3027 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Bruno ostro się wścieknie, gdy zobaczy w "Szoku" kolejne rewelacje na swój temat. Wzburzony Stański od razu pójdzie z tym do Szczepana Krajewskiego (Robert Gularczyk), który będzie zastępował chorego Klemensa (Sebastian Perdek), ale i on nie będzie miał dla niego dobrych wieści. A to dlatego, że prawnik da mu jasno do zrozumienia, że tylko od Błażej będzie zależała jego dalsza przyszłość, gdyż przez oskarżenie o pobicie będzie mógł on stracić prawo do opieki nad Tadziem. I poleci mu bardziej nie podskakiwać!

Stański straci syna w 3027 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej?

I w ten sposób w 3027 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Bruno zyska kolejnego wroga w swojej sądowej batalii z Bożeną, która wystąpi o rozwód. Oczywiście, Stańska będzie chciała dowieść, że następuje on wyłącznie z winy jej niewiernego męża, przez co biznesmen będzie mógł stracić syna. A już tym bardziej, w świetle obciążających go oskarżeń ze strony Modrzyckiego, które będą świadczyły o tym, że Stański jest agresorem i nie powinien mieć kontaktu z dzieckiem. Oczywiście, w 3027 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Bruno nie będzie chciał stracić Tadzia i zapowie Łukaszowi (Michał Rolnicki), że zrobi wszystko, aby to się nie stało. Tyle tylko, że przy okazji wciąż będzie brnął w swój romans z Karoliną, nie licząc się przy tym z konsekwencjami, które prędko go dopadną!