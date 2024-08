Barwy szczęścia, odcinek 3020: Wybuch Bruna w sądzie! Zaborski chciał zabić Stańskich, a teraz zacznie robić z siebie ofiarę - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3020 po wakacjach - poniedziałek, 2.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W pierwszym 3020 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Bruno zacznie się straszliwie denerwować przed rozprawą Zaborskiego. I nic dziwnego, gdyż w końcu drań próbował z zimną krwią zamordować nie tylko jego i Bożenę, ale także ich syna Tadzia, wjeżdżając w nich rozpędzonym samochodem, w czasie ich postoju na parkingu. I choć na szczęście chłopcu nic się nie stało, gdyż Stańska zdołała go zasłonić w ostatniej chwili, to jednak sama wraz z mężem trafiła do szpitala, gdzie oboje dość długo dochodzili do siebie. I mimo iż Rafał ostatecznie nie zabił małżonków, to jednak doprowadził do śmierci ojca Bożeny, Tomasza (śp. Kazimierz Mazur), którego serce nie wytrzymało tak dramatycznych zdarzeń. Oczywiście, w pierwszym 3020 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Stański zda sobie sprawę, że będzie mógł spodziewać się wszystkiego po Zaborskim i niestety będzie miał rację, gdyż drań zachowa się jak zwykle...

Zaborski zrobi z siebie ofiarę wypadku Stańskich w 3020 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach!

W pierwszym 3020 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Rafał spróbuje wybielić się nie tylko w oczach sądu, ale także Bruna. I to do tego stopnia, że sam zacznie robić z siebie ofiarę całego zdarzenia! Zaborski wyrazi udawaną skruchę i podciągnie wszystko pod nieszczęśliwy wypadek, czym aż doprowadzi Stańskiego do wybuchu. I nic dziwnego, gdyż zarówno on, jak i jego wróg będą doskonale wiedzieli, że było to celowe działanie, a on po prostu chciał ich zabić! Dlatego w pierwszym 3020 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Brunem aż wstrząśnie!

- Gdybym mógł... cofnąłbym czas. Przysięgam, że nie chciałem nikogo zabić. Auto było duże, ja nie jestem najlepszym kierowcą i dlatego doszło do nieszczęśliwego wypadku - zezna Zaborski.

- Przestań kłamać! Zgnijesz za kratami! - wyrzuci mu oszalały z wściekłości Stański.

Rafał zaatakuje Bruna w 3020 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Ale już chwilę później w pierwszym 3020 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Zaborski zmieni taktykę. Tym bardziej, gdy dowie się o romansie Stańskiego z jego byłą kochanką i matką jego syna, Karoliną (Marta Dąbrowska). Wówczas to Rafał zaatakuje Bruna i zacznie grozić nie tylko jemu, ale i Różańskiej. Tyle tylko, że w pierwszym 3020 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej zrobi to w sądzie, przez co sam dodatkowo się pogrąży, gdyż sędzia nie będzie miał już żadnych wątpliwości, że wypadek Stańskich wcale nie był nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności, a celowym działaniem oskarżonego!

- Już się z nim puszczasz?! Dobrze to sobie zaplanowałeś! Mnie wpakować do pudła, żeby się dorwać do mojej kobiety! Jak mnie wypuszczą z więzienia, to obojgu wam podziękuję za wszystko!!! - wybuchnie Rafał, po czym trafi do więzienia na długie lata!