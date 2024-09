Barwy szczęścia, odcinek 3022: Radykalna metamorfoza Renaty! Dominika od razu domyśli się, co się kryje za tą przemianą - WIDEO, ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3022 - środa, 4.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Radykalna metamorfoza Renaty w 3022 odcinku "Barw szczęścia" zaskoczy nawet jej najbliższą przyjaciółkę! Podczas pobytu z Marcinem Kodurem na Teneryfie Renata zdecydowała się na odważną fryzurę, obcięła swoje długie, piękne i naturalne blond włosy, a przy okazji ostrego cięcia zmieniła też kolor włosów.

Nowa fryzura Renaty to efekt tego, co się stało na Teneryfie!

Nowy wygląd Renaty w 3022 odcinku Barw szczęścia" zachwyci Dominikę, która z trudem ją rozpozna, gdy przyjaciółka zjawi się w "Feel Good". - Co za zmiana! - krzyknie na jej widok i po chwili doda: - Pięknie, tak drapieżnie. Coś czuję, że to jest wyraz tego, co się wydarzyło... - oceni Dominika, której Renata niechętnie zacznie się zwierzać, co działo się między nią i Marcinem podczas wyjazdu na wakacje. - Może...

Dominika w 3022 odcinku "Barw szczęścia" wypyta Renatę co dalej z nią i Marcinem

Zaintrygowana przyjaciółka nie odpuści w 3022 odcinku "Barw szczęścia" i będzie drążyła temat związku Renaty z Kodurem, który po tym jak straciła ich dziecko pogrążył się w kryzysie i wszystko wskazywało na to, że na dobre się rozstaną. - No właśnie tak trochę bałam się do ciebie dzwonić, ale mam nadzieję, że zajęliście się sobą? - zacznie dopytywać Dominika.

- Zajęliśmy, chociaż nie powiem, byłam na ciebie zła... - I wyjaśniliście sobie wszystko? - Wyjaśniliśmy... - I wybaczyłaś mu? Super... - I muszę ci podziękować i Sebastianowi też... - Wcale nie musisz i tak pewnie byście się zeszli... - Mam nadzieję, że Marcin nie będzie tego żałował? - A czego miałby żałować? - To kompletny osioł Domi i podpadł szefowi tym wyjazdem. Myślę, że mogą go nawet wyrzucić z pracy...

Póki co w 3022 odcinku "Barw szczęścia" obawy Renaty się nie potwierdzą, Kodur nie zostanie wyrzucony z policji. To jednak wcale nie oznacza, że wspólna przyszłość Renaty i Marcina odtąd będzie się rysowała tylko w pięknych barwach.