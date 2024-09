Barwy szczęścia, odcinek 3022: Dominika po stracie dziecka utraci sens życia. Mąż jej nie wystarczy - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3036: Dominika i Sebastian będą mieli córkę! To ona zastąpi im Mateuszka?

"Barwy szczęścia" odcinek 3022 - środa, 4.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3022 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Sonia już niebawem wreszcie opuści więzienie, choć Dominika wcale nie będzie skakać z tego powodu z radości. Oczywiście, Bloch-Kowalska ucieszy się, że jej przyjaciółka w końcu wyjdzie na wolność, ale będzie to dla niej równoznaczne ze stratą Mateuszka, którego przez ostatni rok i ona zdąży pokochać jak własnego syna. I to do tego stopnia, że w 3022 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej nie będzie w stanie wyobrazić sobie bez niego życia! I wówczas już sama straci sens swojego...

- Cieszę się, że Sonia wychodzi na wolność, ale wszystko się zmieni... Nie będziemy już Matiemu potrzebni - cytuje słowa Dominiki swiatseriali.interia.pl.

Sebastian spróbuje pocieszyć Dominikę w 3022 odcinku "Barw szczęścia"

W 3022 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Sebastian spróbuje pocieszyć swoją pogrążoną w smutku żonę, ale to na niewiele się zda. Dominika będzie wiedziała swoje i zupełnie nie będzie mogła pogodzić się z tą myślą.

- Myślisz, że Sonia będzie chciała mieć Matiego tylko dla siebie? - zapyta Sebastian.

- Na pewno będzie chciała nadrobić stracony czas - westchnie Kowalska.

Oczywiście, w 3022 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej dla Sebastiana stanie się to zrozumiałe, gdyż zda sobie sprawę, że po tak długiej rozłące Mateusz szczególnie będzie potrzebował matki i czasu, spędzonego wspólnie z nią. Ale dla Dominiki będzie to aż nie do przeżycia!

- Pokochałam go - szepnie Dominika.

- Mnie też będzie go brakować - zapewni ją mąż.

Tak Kowalscy pożegnają się z Mateuszkiem w 3022 odcinku "Barw szczęścia"

W 3022 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Sebastian będzie chciał za wszelką cenę ulżyć swojej żonie w cierpieniu i zaproponuje, aby tego dnia wszyscy pozwolili sobie na rodzinne wagary, w czasie których spędzą najlepszy dzień w życiu z Mateuszkiem i w ten sposób symbolicznie go pożegnają.

Oczywiście, w 3022 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Dominika przystanie na jego pomysł, a we wszystko włączy się także jej teściowa Eliza (Danuta Kowalska), która podobnie jak ona zdąży już pokochać chłopca jak własnego wnuczka, przez co tak trudno będzie jej się z nim rozstać. Matka Sebastiana doskonale będzie wiedziała, co przeżywa jej synowa, gdyż w związku ze stratą Mateuszka i ona będzie przeżywać ogromny dramat...