Barwy szczęścia. Natalia i Cezary zjednoczą bliskich. Ozdrowiali Malwina z Klemensem będą towarzyszyć im w ważnym dniu - ZDJĘCIA

Natalia i Cezary wśród bliskich

Nowy sezon "Barw szczęścia" to sporo scen wokół wątku Natalii i Cezarego, którzy zamieszkali w Indii. Rawicz pierwszy wrócił do Polski, ale nie zostanie na długo, bo wróci do prawniczki do Indii. To jednak nie oznacza, że oboje przepadną za granicą na dobre. Wręcz przeciwnie, Cezary z Natalią wrócą do rodziny i to oboje!

Ważna okazja Zwoleńskiej i Rawicza do spędzenia czasu z przyjaciółmi

Kolejne odcinki "Barw szczęścia" po wakacjach to nie tylko rodzinne sceny u Marczaków. Na oficjalnym koncie "Barw szczęścia" na Instagramie wyciekło zdjęcie, gdzie Natalia z Cezarym pozują w ogrodzie. Widać, że to ważna okazja w życiu prawniczki i jej ukochanego. Najważniejsze, że Klemens powróci do zdrowia po zawale sprzed wakacji. Jego stan był na tyle poważny, że musiał przerwać pracę w kancelarii. Gdyby nie Joasia (Anna Gzyra-Augustynowicz), mężczyzna mógłby nie przeżyć. Sokalska również polubi się z Natalią oraz Rawiczem. Zostanie ciepło przyjęta do grona ich znajomych.

Powrót Natalii dobrze wpłynie na Malwinę

Na zdjęciach z planu "Barw szczęścia" widać także odmienioną Malwinę. Zdradzamy, że powrót Brodzińskiej do domu nie będzie wcale taki prosty. Tym bardziej, że musi stoczyć walkę o własne dziecko. Sąd dopiero zadecyduje, czy chora Malwina może zajmować się dziewczynką. Jej związek z Hermanem (Maciej Raniszewski) przetrwa, a mężczyzna nadal będzie wspierał ukochaną.

Natalia i Cezary nie zawiodą się na bliskich. Ze zdjęć z planu "Barw szczęścia" wynika, że czekają ich piękne chwile. Na rozwój wydarzeń w tym wątku trzeba jeszcze poczekać.