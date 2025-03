Przyjaciółki, odcinek 294: Dorotka straci córkę? Mirandka przestanie oddychać przez silną reakcję alergiczną

Przyjaciółki, odcinek 293: Tak tajemnicza Natalia w ciąży wkroczy do życia Ingi! To jej dom kupi? – ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Przyjaciółki" 25 sezon odcinek 4 (odcinek 294) - czwartek, 27.03.2025, o godz. 21.15 w Polsacie

W 294 odcinku "Przyjaciółek" z córką Dorotki będzie naprawdę źle. Do dramatycznych wydarzeń dojdzie po wspólnej kolacji u Asi (Ada Fijał). O poranku Dagmar wpadnie podać ciasto z wieczornej imprezy i natrafi na szokującą, mrożącą krew w życłach scenę.

Dorotka zbagatelizuje atak córki

Dorotka mylnie zinterpretuje zachowanie Mirandki w 294 odcinku "Przyjaciółek". Kiedy spróbuje obudzić córkę do szkoły, ta od razu poskarży się na złe samopoczucie. Kobieta uzna, że dziewczynka symuluje, bo pewnie nie chce iść na zajęcia. Niestety prawda okaże się zupełnie inna, bo Dorota z przerażeniem odkryje, że dziecko ledwo oddycha! Mirandka zacznie mieć problem z łapaniem powietrza!

Dagmar uratuje córkę Dorotki

Szokujące sceny u Dorotki zbiegną się w czasie z poranną wizytą Dagmara. Mężczyzna nie przewidzi, że będzie musiał pomóc ratować życie Mirandki. Kiedy Dorota zajmie się wzywaniem lekarza, on szybko zareaguje.

- Skarbeczku spokojnie - Dagmar spróbuje uspokoić dziewczynkę.- Jak balonik, pamiętasz? Jak balonik - dodaje Dorota, instruując córkę jak głęboko oddychać.- Ty jej zrobiłaś ten hennowy tatuaż? - dopytuje mężczyzna, widząc na ręce motylka.- To Marysia mi go wczoraj zrobiła - ledwie mówiąc wytłumaczy dziewczynka.- A co to jest? - dostrzega go pierwszy raz mama.- Mógł wywołać bardzo silną reakcję alergiczną - zdecydowanie oznajmi Dagmar i weźmie Mirandkę na ręce. Zdecyduje sam ratować dziecko. - Daj jej kurtkę - rzuci szybko Dagmar i popędzi z córką Doroty do szpitala.

Dagmar zachowa zimną krew, a Dorota będzie pod wrażeniem jego zachowania. Czy tę dwójkę wreszcie połączy prawdziwy związek, bez oszukiwania się, że nie mogą być razem? Dagmar wykaże się dużą inteligencją i empatią.