Pierwsza miłość, odcinek 4037: Poszukiwania Julki bez skutku! Izabela pęknie i powie Kacprowi całą prawdę

"Pierwsza miłość" odcinek 4037 - piątek, 13.06.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 4037 odcinku serialu "Pierwsza miłość" akcja będzie coraz bardziej napięta, ponieważ Julki nadal nigdzie nie będzie... Dziewczyna przepadnie bez śladu, a Marysia i Kacper będą całkowicie bezsilni. Choć policja zaangażuje się w sprawę, poszukiwania nie przyniosą żadnego rezultatu. Julka nie pojawi się w żadnym z miejsc, które wcześniej odwiedzała, nie odezwie się do nikogo z bliskich, a telefon nadal będzie milczał. Co gorsza - nawet Izabela nie będzie już w stanie przekonywująco udawać, że nie ma z tym nic wspólnego...

Julka w 4037 odcinku serialu "Pierwsza miłość" wciąż będzie poszukiwana!

Marysia w 4037 odcinku serialu "Pierwsza miłość" zacznie tracić cierpliwość. Będzie przypominać sobie wszystkie szczegóły z poprzednich dni, analizować każdy ruch Izabeli, każdą jej minę i słowo. Przypomni sobie, co działo się w 4034 odcinku serialu "Pierwsza miłość", kiedy właśnie Izabela niby przeprosi Marysię, oddając jej Julkę i mówiąc, że poległa na polu wychowania nastolatki. Ale to będzie tylko gra... To właśnie wtedy Izabela rozpocznie swój mroczny plan, który teraz może mieć dramatyczne konsekwencje...

Izabela pęknie w 4037 odcinku serialu "Pierwsza miłość"! Wyzna prawdę o zaginięciu Julki?

W 4037 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Izabela, która przez ostatnie dni skutecznie odpierała wszelkie zarzuty, wreszcie pęknie pod presją. Kacper, który do tej pory próbował trzymać się faktów i wierzyć matce, nie będzie już w stanie powstrzymać emocji. Jego pytania staną się coraz bardziej bezpośrednie, aż w końcu doprowadzi Izabelę do załamania.

Matka Kacpra zacznie płakać, a w oczach pojawi się przerażenie. W 4037 odcinku serialu "Pierwsza miłość" padną słowa, które zatrzymają czas, a Izabela przyzna się do manipulacji, do tego, że przez nią Julka zniknęła. Ale czy to oznacza, że wie, gdzie dziewczyna się ukrywa? A może jej plan wymknął się spod kontroli i Julka naprawdę zaginęła, narażając się na wielkie niebezpieczeństwo?