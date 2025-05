Pierwsza miłość, odcinek 4023: Edward załatwi Izabelę! Przyparta do muru matka Kacpra zaplanuje odwet - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Koniec Pierwszej miłości. Kacper przekona się, że Marysia nie myliła się co do Izabeli. Straszny w skutkach pożar w ostatnim 4032 odcinku - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4023 - poniedziałek, 26.05.2025, o godz. 18 w Polsacie

Wojna Marysi z Izabelą o Julkę w serialu "Pierwsza miłość" to tylko jeden z etapów konfliktu między żoną Kacpra, a jego matką. Już od dawna wiadomo, że podstępna, wyrachowana Izabela okręciła sobie wokół palca przybraną wnuczkę, żeby dzięki Julce pokonać Marysię. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że Kacper nie stoi po stronie Marysi, udaje wręcz, że nie ma problemu, bo za bardzo zajmują go sprawy kliniki We-Med i piękna lekarka, Maja Łapacz (Julia Kamińska).

Marysia nastraszyła Izabelę policją, jeśli nie odda jej córki

Cierpliwość Marysi do Izabeli wyczerpała się w ostatnim 4022 odcinku "Barw szczęścia", gdy zażądała od niej, żeby oddała jej córkę! Nastraszyła też teściową policją. Z kryminalną przeszłością Izabeli lepiej jest dla niej, by trzymała się od funkcjonariuszy z daleka! Siedziała przecież w więzieniu za próbę zabójstwa Michała Domańskiego (Wojciech Błach).

Dlaczego Izabela będzie się bała Edwarda w 4023 odcinku "Pierwszej miłości"?

W 4023 odcinku "Pierwszej miłości" Edward wkroczy do domu Izabeli, gotów wspierać Marysię w walce z jej bezwzględną teściową. Stryjeński nie z takimi przeciwnikami miał do czynienie, więc nie będzie się z Izabelą cackać. Metody Edwarda zaczną działać błyskawicznie. Jak tylko wypomni Izabeli jej ojca. - Ojcowie są od tego, żeby wspierać swoje córki. Twój tego nie robił?

Co takiego Stryjeński wie o ojcu Izabeli, że na samo jego wspomnienie w 4023 odcinku "Pierwszej miłości" matka Kacpra aż zblednie i wpuści nieproszonego gościa do środka? Edward uświadomi teściowej Marysi, że jeśli dalej będzie nastawiała Julkę przeciwko niej, prawda o tym, co wydarzyło się kiedyś w rodzinie Nowaczykowej ujrzy światło dzienne.

Groźby Edwarda w 4023 odcinku "Pierwszej miłości" zadziałają na Izabelę? Stryjeński ostatecznie ją załatwi? Przyparta do muru matka Kacpra będzie gotowa w akcie zemsty dopuścić się drastyczniejszych działań wobec Marysi!