Koniec Pierwszej miłości. Kacper przekona się, że Marysia nie myliła się co do Izabeli. Straszny w skutkach pożar w ostatnim 4032 odcinku - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" ostatni odcinek 4032 koniec sezonu - piątek, 6.06.2025, o godz. 18 w Polsacie

Koniec sezonu "Pierwszej miłości" wstrząśnie widzami i sprawi, że ostatni 4032 odcinek pozostawi niedosyt i wywoła lawinę pytań "co będzie dalej?"!

To już pewne, że małżeństwo Marysi i Kacpra znajdzie się w takim punkcie, że będzie ich dzielił tylko krok od rozstania. Po tym wszystkim, co zrobiła i jeszcze zrobi wredna Izabela Nowaczyk dla Marysi stanie się jasne, że teściowa nigdy nie da im spokoju. Dostanie potwierdzenie najgorszych obaw, że matka Kacpra wykorzysta każdą okazję, by pogłębić rozłam między małżonkami i wreszcie pozbyć się znienawidzonej synowej.

Marysia wyprowadzi się od Kacpra w "Pierwszej miłości"

Chociaż przed finałem sezonu "Pierwszej miłości" w 4029 odcinku Kacper będzie starał się naprawić ich związek, przekona Marysię do wspólnego wyjazdu, ale ich rozmowa przybierze nieoczekiwany obrót. Bo Nowaczyk znów stanie po stronie matki intrygantki. W efekcie Marysia wyjdzie z domu z walizką, ale nie będzie z nią Kacpra.

Ostatnią nadzieją dla Marysi w 4030 odcinku "Pierwszej miłości" będzie jej ojciec, Edward Stryjeński (Marek Siudym), który odkryje tajemnicę Izabeli i będzie miał asa w rękawie, który da mu przewagę, żeby ostatecznie pokonać matką Kacpra. Jednak Marysia nie będzie chciała wykorzystywać informacji od Edwarda, by nie zaogniać trudnej sytuacji z teściową.

Pozbawiona skrupułów Izabela dalej będzie jątrzyć aż do ostatniego 4032 odcinka "Pierwszej miłości". Pewna tego, że ma po swojej stronie Kacpra i Julkę (Dąbrówka Kruk), że z pomocą córki Marysi uda się zniszczyć to małżeństwo.

Czy Marysia i Kacper rozstaną się w finale sezonu "Pierwszej miłości"?

Czy Marysia zostawi Kacpra w finale sezonu "Pierwszej miłości"? Na szczęście Nowaczyk w porę pójdzie po rozum do głowy. Uświadomi sobie, jak bardzo zaniedbał Marysię w ostatnim czasie. W szokujący sposób przekona się również, że Marysia nie myliła się co do jego matki, że Izabela od samego początku miała tylko jeden cel. Zbliżyła się do Julki, żeby skłócić ją z Marysią, a potem zniszczyć rodzinę swojego syna!

Pożar klubu Kingi w ostatnim 4032 odcinku "Pierwszej miłości". Marysia wśród ofiar?

W ostatnich scenach 4032 odcinku "Pierwszej miłości" Kacper przyjedzie odebrać Marysię z pracy i z przerażeniem zobaczy, że klub fitness Kingi (Aleksandra Zienkiewicz) stoi w płomieniach. W budynku wybuchnie pożar, który nie obędzie się bez ofiar...

Marysia zdecyduje się na wyjazd bez męża.