Pierwsza miłość. Teresa podmieni dzieci? Córka Lilki zajmie miejsce zmarłego dziecka Kingi i Janka? Fani snują takie teorie

Czy dojdzie do zamiany dzieci w następnym sezonie "Pierwszej miłości"?

Poród Lilki w 4020 odcinku "Pierwszej miłości" nie zbiegnie się w czasie z porodem Kingi. To już pewne, że najpierw dziecko Janka urodzi jego kochanka, a chore dziecko Kingi, które zgodnie z diagnozą cierpi na wadę genetyczną - Zespół Edwardsa - jest skazane na śmierć przy porodzie, pożyje jeszcze kilka tygodni w brzuchu mamy. Tyle wiadomo z całą pewnością, ale to wcale nie oznacza, że do zamiany dzieci nie dojdzie!

To Teresa może zamienić dzieci Kingi i Lilki w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości"

Czy w nowym sezonie "Pierwszej miłości" Teresa, która cały czas jest pod silnym wpływem psychopaty Mateusza Stika (Lesław Żurek) i obmyśla plan jak pozbyć się Lilki, a przy tym ulżyć w cierpieniu Kindze, dopuści się potwornego czynu i zamieni dzieci?

To pytanie zadaje sobie wielu fanów "Pierwszej miłości", a opublikowany na oficjalnym profilu serialu na Facebooku post z Kingą, która zaczęła rodzić, ale poród udało się zatrzymać, skłonił wszystkich do snucia teorii jak teraz zachowa się jej matka!

Spekulacje widzów "Pierwszej miłości" krążą wokół tego, czy Kinga urodzi dziecko, które od razu umrze, a także co będzie się działo z dzieckiem Lilki i Janka, ich córką Polą, która zostanie jeszcze w szpitalu. Wielu podejrzewa, że właśnie wtedy Teresa wykorzysta okazję do zamiany dzieci.

Pierwsza miłość ZWIASTUN. Kinga i Lilka zaczną rodzić w tym samym czasie! Marysia przyłapie Kacpra z Mają Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Teorie fanów "Pierwszej miłości" - Teresa zamieni zmarłe dziecko Kingi ze zdrowym dzieckiem Lilki "- A ja myślę że Teresa podmieni dzieci" "- Pewnie matka Kingi zabierze Lilce dziecko i da Kindze, a tamtej wmówią, że zmarło ..." "-Na bank Lilka i Kinga urodzą mniej więcej w tym samym momencie i dzieci zostaną podmienione, później okaze się przy jakiś badaniach, że matka to nie matka ale ojciec ten sam dla obu dzieciaków 🤣🤣🤣🤣🤣🙈🙈🙈🙈" "- Coś czuję że będzie zamiana dzieci 🙈 Lilce powiedzą że dziecko zmarło .Kinga dostanie zdrowa dziewczynkę.Po latach wyjdzie to na jaw" "- Powiedzą Lilce że dziecko umarło a Kinga będzie miała zdrowe to by były jaja" "- Będzie zamiana dzieci" "- Obie urodzą i oboje dzieci będą podobne do Janka Kinga zacznie podejrzewać go o zdradę jak zobaczy że dzieci są bardzo do siebie podobne. 😂😂😂"

Kinga nie urodzi aż do końca sezonu "Pierwszej miłości"

Wszystko wyjaśni się w następnym sezonie "Pierwszej miłości". Aż do finału obecnej serii, ostatniego 4032 odcinku, który będzie miał emisję w piątek, 6.06.2025, Kinga nie urodzi! Janek zabierze ją z kliniki We-Med do domu, żeby nie spotkała się z Lilką i nie dowiedziała się o narodzinach dziecka jego kochanki.

Psychopata Mateusz namówi Teresę do zamiany dzieci Kingi i Lilki w "Pierwszej miłości"

Ale matka Kingi w finałowych odcinkach "Pierwszej miłości" nie przestanie okłamywać rodziny, wymykając się na kolejne widzenia z Mateuszem Stikiem w więzieniu.

Naiwna Teresa nie będzie już obojętna na urok mordercy, co psychopata skrzętnie wykorzysta. Posunie się coraz dalej, by mieć Teresę po swojej stronie i namówić ją do zemsty na Lilce za cierpienie Kingi. Kto wie, może to Mateusz namówić Teresę do zamiany dzieci...