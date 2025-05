Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 4019: Poród Kingi nie do zatrzymania? Lekarze będą walczyć o życie chorego dziecka! - ZWIASTUN, ZDJĘCIA

W 4019 odcinku serialu "Pierwsza miłość" poród Kingi (Aleksandra Zienkiewicz) zacznie się na długo przez wyznaczonym terminem! Tym samym potwierdzą się czarne scenariusze lekarzy, że w przypadku chorego dziecka Kingi i Janka (Maciej Mikołajczyk) przedwczesna akcja porodowa najpewniej skończy się jego śmiercią. Szanse na to, że dziecko przeżyje poród zmaleją do zera. Czy mimo diagnozy Kinga urodzi już w 4019 odcinku "Pierwszej miłości"? Czy stanie się cud i dziecko z ciężką wadą genetyczną - Zespołem Edwardsa - jednak przeżyje? Zobacz ZWIASTUN i sprawdź, co się wydarzy.