Pierwsza miłość, odcinek 4020: Poród Lilki. Biały zawiezie rodzącą kochankę Janka do szpitala - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4020 - środa, 21.05.2025, o godz. 18 w Polsacie

Lilka zacznie rodzić w 4020 odcinku "Pierwszej miłości"! To było wręcz oczywiste, że ciężarna kochanka Janka wreszcie przywita na świecie córeczkę. Niestety nie ma co liczyć na piękny poród rodzinny i intymne chwile rodziców. Wręcz przeciwnie, Lilka zostanie zupełnie sama, do tego jeszcze musi zajmować się nastoletnim synem, którego przecież także nie zostawi bez opieki. Zupełnie tak jak przez cały okres ciąży - Janek i tym razem zawiedzie. Nie będzie go przy matce swojego dziecka, kiedy ta zacznie rodzić!

Dramatyczny poród Lilki. Biały zawiezie ją do szpitala!

Nie ma mowy o tym, by Janek wspierał Lilkę w najważniejszym momencie ciąży. Zdradzamy, że poród w 4020 odcinku "Pierwszej miłości" rozpocznie się nagle, a ciężarna kobieta pojedzie do szpitala taksówką. To Kamil poprowadzi samochód, do którego wsiądzie rodząca Lilka z synem. Biały zawiezie klientkę wprost do szpitala i postara się zrobić wszystko, byle tylko Lilka znalazła się pod fachową opieką lekarzy. On i kochanka Janka na pewno nie przewidzą, że dziennikarz jest już wewnątrz placówki...

Rodząca Lilka wyląduje w tym samym szpitalu co Kinga

Poród Lilki zbiegnie się w czasie z dramatycznymi wydarzeniami w życiu Kingi. Zdradzamy, że w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości" Kinga dostanie skurczy, a wszystko będzie wyglądało tak, jakby za chwile miała urodzić! Trafi do szpitala, ale przecież to nie będzie odpowiedni czas na przyjście dziecka na świat. To za wcześnie, by doszło do porodu. Na szczęście lekarze opanują skurcze, ale w 4020 odcinku "Pierwszej miłości" padnie informacja, że Żukowska musi pozostać pod obserwacją. Janek nie ma pojęcia, że w tej samej placówce znajdzie się rodząca kochanka. To szczyt tego zamieszania.