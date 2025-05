Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 4021: Janek ukryje przed Kingą narodziny córki Lilki. Jeszcze długo będzie ciągnął tę grę - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 4021 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Janek (Maciej Mikołajczyk) nie cofnie się przed niczym, by Kinga (Aleksandra Zienkiewicz) nie dowiedziała się, że Lilka (Sylwia Sokołowska) właśnie urodziła dziecko i to on jest ojcem jej córki Poli. Nie będzie to łatwe, bo ciężarna Kinga i Lilka leżą przecież na jednym oddziale położniczym w klinice We-Med. Niewiernego, zakłamanego męża Kingi w 4021 odcinku "Pierwszej miłości" czeka spore wyzwanie, jak kręcić się między nią i kochanką oraz dzieckiem. Szczególnie, że narodziny córki naprawdę rozczulą Janka i trudno będzie mu ukryć wzruszenie. Zobacz te sceny w ZWIASTUNIE i sprawdź, co się wydarzy.