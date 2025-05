Pierwsza miłość, odcinek 4020: Poród Lilki bez Janka! Zostawi ciężarną kochankę w najważniejszym momencie - ZWIASTUN, ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4020 - środa, 21.05.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 4020 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Lilka trafi do szpitala, gdzie natychmiast zostanie przewieziona na salę porodową. Sceny z porodówki będą bardzo emocjonalne. Kochanka Janka, cała w nerwach, spocona i przerażona, zacznie przechodzić przez kolejne skurcze. Lekarze i pielęgniarki będą przy niej, ale zabraknie najważniejszej osoby -ojca dziecka. Janek nie zjawi się, by wspierać kochankę, którą sam przecież doprowadził do tej sytuacji...

Poród Lilki w 4020 odcinku serialu "Pierwsza miłość" rozegra się bez wsparcia ojca dziecka

Widzowie w 4020 odcinku serialu "Pierwsza miłość" zobaczą Lilkę w najtrudniejszym momencie jej życia. Będzie krzyczeć z bólu, ściskać rękę pielęgniarki i walczyć o każdy oddech. Poród nie będzie łatwy. Ale ostatecznie na świecie pojawi się maleńka dziewczynka - córeczka Janka i Lilki. Śliczna, spokojna, z różową czapeczką na głowie i owinięta w niebieski kocyk.

Los postawi Janka pod ścianą. Lilka urodzi, a Kinga w 4020 odcinku "Pierwszej miłości" trafi do tego samego szpitala!

W 4020 odcinku serialu "Pierwsza miłość" emocje sięgną zenitu, bo scenarzyści zadbają o naprawdę mocny zbieg okoliczności. Do tego samego szpitala trafi również… Kinga (Aleksandra Zienkiewicz), żona Janka, u której jak się okaże rozpocznie się nagła akcja porodowa. Czy los może jeszcze bardziej zakpić z Janka? W 4020 odcinku serialu "Pierwsza miłość" wszystko się skomplikuje, bo Janek będzie musiał wybrać, przy której z kobiet stanąć...

Ten odcinek ujawni, jak bardzo Janek pogubił się w uczuciach i jak wiele konsekwencji czeka go w najbliższej przyszłości. Lilka urodzi bez jego wsparcia, Kinga będzie leżeć na sali obok, a on kompletnie rozbity będzie próbował ratować to, co zostało z jego podwójnego życia. Dziecko z kochanką? Poród żony? W 4020 odcinku serialu "Pierwsza miłość" nie zabraknie dramatów...

