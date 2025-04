Pierwsza miłość, odcinek 4021: Kinga i Lilka urodzą dzieci w tym samym szpitalu! Los zadrwi z Janka - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 4017: Kaja uwiedzie Oskara i odbierze go Kalinie?! Zrobi wszystko, by go zdobyć - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4021 - wtorek, 22.05.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 4021 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Kinga, po wcześniejszych komplikacjach ciążowych, zostanie zatrzymana w szpitalu na obserwacji. Lekarze będą robić wszystko, by utrzymać ciążę jak najdłużej, jednak sytuacja stanie się coraz bardziej napięta. Tymczasem Lilka, która również spodziewa się dziecka Janka, niespodziewanie trafi do tego samego szpitala z powodu rozpoczęcia akcji porodowej. Obie kobiety znajdą się na tym samym oddziale, nieświadome swojej obecności.

Kinga i Lilka w 4021 odcinku serialu "Pierwsza miłość" urodzą dzieci w tym samym szpitalu!

Janek będzie w szoku, gdy dowie się, że jego żona i kochanka są w tym samym miejscu. Będzie musiał podejmować trudne decyzje, próbując być przy obu kobietach, jednocześnie ukrywając prawdę przed Kingą. W 4021 odcinku serialu "Pierwsza miłość" emocje sięgną zenitu, a widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń, które mogą na zawsze zmienić życie tych bohaterów...

Janek w potrzasku! W 4021 odcinku serialu "Pierwsza miłość" będzie lawirował między żoną a kochanką

W 4021 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Janek znajdzie się w sytuacji bez wyjścia. Z jednej strony będzie musiał wspierać Kingę, która przeżywa trudne chwile związane z porodem, z drugiej - Lilkę, która również potrzebuje jego obecności. Mężczyzna będzie zmuszony do kłamstw i ukrywania prawdy, co doprowadzi go do skraju wytrzymałości.

Janek spróbuje być w dwóch miejscach jednocześnie, unikając konfrontacji między Kingą a Lilką. Jednak napięcie będzie rosło, a ryzyko odkrycia prawdy stanie się coraz większe. W 4021 odcinku serialu "Pierwsza miłość" niewierny mąż będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań.