Pierwsza miłość. Janek dostanie zawału przez własne kłamstwa?! Mąż Kingi nie wytrzyma presji - ZDJĘCIA

W najnowszych odcinkach serialu "Pierwsza miłość" atmosfera wokół Janka zagęści się do granic możliwości. Ukrywanie romansu z Lilką (Sylwia Sokołowska) i jednoczesne życie u boku Kingi stanie się dla niego tak wykańczające, że jego organizm zacznie się buntować! Na kulisach i zwiastunach produkcji widać, jak Janek łapie się za serce, w panice rozpina koszulę i z trudem łapie oddech. W najnowszych odcinkach serialu "Pierwsza miłość" nie zabraknie dramatycznych momentów, kiedy Janek osunie się na ziemię. Czy to będzie koniec niewiernego męża? Wszystko wskazuje na to, że zawał stanie się faktem i zmusi męża Kingi do zmierzenia się z konsekwencjami swojego podwójnego życia...

Co gorsza, w najnowszych odcinkach serialu "Pierwsza miłość" Kinga, która spodziewa się ich dziecka, niczego nie będzie się spodziewać! Szczęśliwa, że już niedługo zostanie mamą, nie będzie miała pojęcia, że jej mąż nosi w sercu nie tylko ją, ale także Lilkę, która też jest z nim w ciąży! Presja, stres i ukrywane emocje zniszczą Janka od środka w takim stopniu, że walka o jego życie stanie się realnym dramatem.

Romans Janka z Lilką w serialu "Pierwsza miłość" odbije się na jego zdrowiu

W najnowszych odcinkach serialu "Pierwsza miłość" sytuacja stanie się jeszcze bardziej dramatyczna. Lilka nie zamierza dłużej czekać w cieniu i zażąda od Janka jasnej deklaracji! Chociaż mężczyzna będzie już ledwo zipał psychicznie, w najnowszych odcinkach serialu "Pierwsza miłość" Lilka postawi go pod ścianą i każe wybrać między sobą a Kingą. Nacisk kochanki okaże się zabójczy i to dosłownie!

Kinga z "Pierwszej miłości" przeżyje szok! W najnowszych odcinkach Janek zapłaci najwyższą cenę za zdradę

Tymczasem Kinga zacznie zauważać, że z jej mężem dzieje się coś bardzo złego. W najnowszych odcinkach serialu "Pierwsza miłość" kobieta zobaczy, jak Janek słabnie, unika rozmów, a na jego twarzy coraz częściej maluje się strach i wyczerpanie. Czy Kinga domyśli się prawdy, zanim będzie za późno? Dowiemy się już niebawem.