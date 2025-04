Pierwsza miłość, odcinek 4022: Janek wypisze ciężarną Kingę ze szpitala, żeby nie wpadła na Lilkę. Nie zobaczy kochanki męża - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 4009: Biały błysnął w ringu, teraz czeka go piekło! Alan wystawi go na najgorszego przeciwnika - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4022 - środa, 23.05.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 4022 odcinku "Pierwszej miłości" Janek udowodni, że stawia na pierwszym miejscu siebie i swoje kłamstwa, aniżeli dobro i zdrowie własnej żony. Kinga trafi do szpitala, ponieważ poczuje silne skurcze. Poród zacznie się przedwcześnie, a pomoc lekarska okaże się niezbędna. To bowiem za wcześnie, by dziecko Żukowskiej pojawiło się na świecie. Mało tego, każdy zdaje sobie sprawę z wysokiego ryzyka ciąży Kingi, która mimo wykrytej wady u płodu, postanowiła urodzić. To nie wszystko, ponieważ Żukowska nadal nie ma pojęcia o romansie męża.

Janek wypisze Kingę ze szpitala w 4022 odcinku "Pierwszej miłości" i to wbrew zaleceniom lekarzy

Kiedy sytuację ze skurczami Kingi uda się unormować, lekarze dadzą jasny komunikat. Kinga powinna pozostać w szpitalu pod obserwacją. I tu do akcji wkroczy nieodpowiedzialny Janek, który niby wesprze żonę w trudnym momencie, ale jednak każe jej opuścić placówkę! Dosłownie zabierze Kingę ze szpitala. Dlaczego? By nie wpadła na jego kochankę!

Janek znów uniknie spotkania Kingi z Lilką

Jak informowaliśmy, w bardzo zbliżonym czasie, w którym Kinga dostanie skurczy i trafi na oddział, do szpitala przyjedzie także Lilka (Sylwia Sokołowska). Kochanka Janka zacznie rodzić. Ona akurat będzie miała swój termin, ponieważ zaszła w ciążę wcześniej nić Kinga. W szpitalu w 4022 odcinku "Pierwszej miłości" obie kobiety będą przebywały jednocześnie, więc ryzyko spotkania zwiększy się do wielkiego prawdopodobieństwa. Mimo zaleceń lekarzy, Janek nakłoni żonę do opuszczenia placówki. W 4022 odcinku "Pierwszej miłości" wrócą do domu, gdzie mamę wesprą Teresa (Ewa Skibińska) oraz syn Maciek (Yan Polovnikov). Jankowi znów uda się uniknąć spotkania żony z kochanką. Lilka urodzi dziecko i chyba nie ma takich szans, by prawda w końcu nie ujrzała światła dziennego!

