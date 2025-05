Pierwsza miłość, odcinek 4035: Julka zniknie bez śladu! To Izabela będzie zamieszana w zaginięcie córki Marysi?

Koniec Pierwszej miłości. Kacper przekona się, że Marysia nie myliła się co do Izabeli. Straszny w skutkach pożar w ostatnim 4032 odcinku - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość", odcinek 4035 - po przerwie wakacyjnej, 22 sezon, o godz. 18 w Polsacie

W 4035 odcinku serialu "Pierwsza miłość" wydarzy się prawdziwy dramat. Julka zniknie bez słowa, a w domu Marysi zapanuje totalna panika. Dziewczyna od dawna dawała wszystkim jasno do zrozumienia, że nie czuje się dobrze w rodzinnym domu. Była rozdrażniona, zamknięta w sobie i nieustannie demonstrowała swoje niezadowolenie. Ale nikt nie przypuszczał, że sytuacja w nowym 22. sezonie serialu "Pierwsza miłość" przybierze aż tak dramatyczny obrót!

Julka zaginie w 4035 odcinku serialu "Pierwsza miłość"!

Marysia nie będzie miała pojęcia, gdzie podziała się jej córka. Julka w 4035 odcinku serialu "Pierwsza miłość" nie będzie odbierać telefonu, nie zostawi wiadomości, nie skontaktuje się z nikim - jakby zapadła się pod ziemię. Zrozpaczona matka od razu zacznie podejrzewać, że Julka mogła ponownie zwrócić się ku Izabeli, która nie raz wciągała ją w swoje nieczyste gierki...

Marysia nie będzie wiedziała, co dzieje się z jej córką! Izabela powie jej prawdę w 4035 odcinku serialu "Pierwsza miłość"?

W 4035 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Marysia uda się prosto do Izabeli z nadzieją, że kobieta wie cokolwiek o losie Julki. Teściowa jednak zacznie ją zbywać i zapewniać, że nie ma zielonego pojęcia, gdzie dziewczyna się znajduje. Jej słowa będą brzmiały wiarygodnie, ale Marysia poczuje, że coś się nie zgadza. Przecież jeszcze w 4034 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Izabela zaskoczy, ponieważ odprowadzi Julkę do domu i przeprosi Domańską, twierdząc, że nie poradziła sobie z wychowaniem nastolatki...

Ta skrucha będzie oznaką zmiany? Nic bardziej mylnego! W 4035 odcinku serialu "Pierwsza miłość" wyjdzie na jaw, że jej zachowanie to tylko element przebiegłego planu. Izabela od dawna knuła, żeby przejąć kontrolę nad życiem Julki - teraz znowu wszystko wskazuje na to, że mogła ją wykorzystać do kolejnej manipulacji. Czy możliwe, że to właśnie ona ukryje dziewczynę przed matką? Przekonamy się już po wakacjach!

Pierwsza miłość. Edward załatwi Izabelę! Teresa omotana przez psychola Mateusza Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.