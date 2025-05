Pierwsza miłość, odcinek 4022: Konflikt Julki z Marysią sięgnie zenitu! Zadzwoni na policję? - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4022 - piątek, 23.05.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 4022 odcinku serialu "Pierwsza miłość" skłócona z córką Marysia wpadnie w jeszcze większe kłopoty. To ona jest na przegranej pozycji, ponieważ Izabela skutecznie omotała Julkę. Od początku gra dobą babcię, skupia na dziewczynie uwagę, daje jej przyzwolenie niemal na wszystko i obsypuje prezentami. Tylko Marysia czuje, że to nie jest szczere. Kacper znów nie zauważa działań matki. Jego zdaniem to żona się czepia...

Kolejna kłótnia Marysi z Julką w 4022 odcinku "Pierwszej miłości"

Sytuacja konfliktu Marysi z Julką tylko się nakręca. Kobieta przełknęła nawet plany wyprowadzki córki do przyszywanej babci. Julka spędza z Izabelą mnóstwo czasu, jednocześnie mocno oddalając się od mamy. Zdradzamy, że w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości" atmosfera ostro zgęstnieje. M.in. z powodu śmiałych planów wyjazdu Izabeli z Julką do Zakopanego. Nikt nie uprzedzi Marysi o takim obrocie spraw, a kiedy zaprotestuje, znów wywiąże się afera.

Marysia naśle na Izabelę policję?

Konflikt rodzinny sięgnie zenitu. W 4022 odcinku "Pierwszej miłości" Marysia będzie gotowa wezwać policję! Tym bardziej, że cwana Izabela opuści maskę i nie ukryje przed synową prawdziwych odczuć. To jednak nie znaczy, że pokaże prawdziwą twarz światu. Wręcz przeciwnie, nadal odegra dobrą mamę i babcię.

W 4022 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Izabela coraz bardziej skłóci Julkę z mamą. Na tyle skutecznie, że Marysia pomyśli o wezwaniu policji! W bardzo trudnej sytuacji nie pomoże jej Kacper, który nadal poświęci czas na pracę z bardzo atrakcyjną Mają (Julia Kamińska).