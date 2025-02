Pierwsza miłość, odcinek 3956: Dramat Marlenki! Córka Kaliny wróci z przedszkola pobita i zapłakana - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3956 - wtorek, 18.02.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 3956 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Marlenka, oczko w głowie Kaliny i Oskara, stanie się ofiarą brutalnego incydentu w przedszkolu. To wydarzenie wstrząśnie nie tylko rodzicami dziewczynki, ale również wszystkimi bliskimi, którzy nie będą mogli uwierzyć, że doszło do takiej tragedii wsród małych dzieci.

To, co wydarzy się w 3956 odcinku serialu "Pierwsza miłość", wstrząśnie Kaliną i Oskarem do głębi. Małżeństwo nie będzie mogło uwierzyć, że ktoś mógł skrzywdzić ich ukochane dziecko. Kiedy dowiedzą się, co dokładnie się stało, ich reakcja będzie natychmiastowa. Czy sprawiedliwość zatriumfuje, a winny zostanie ukarany?

Marlenka w 3956 odcinku "Pierwszej miłości" wróci pobita z przedszkola!

Dzień w przedszkolu miał wyglądać jak każdy inny - zabawa, nauka, wspólne posiłki i uśmiechy na twarzach dzieci. Jednak dla Marlenki zakończy się on prawdziwym koszmarem. W 3956 odcinku serialu "Pierwsza miłość" dziewczynka wróci do domu w opłakanym stanie, a mianowicie pobita, zapłakana i wyraźnie wystraszona.

Kalina od razu zauważy, że coś jest nie tak. Próbując dowiedzieć się, co się wydarzyło, zacznie w 3956 odcinku serialu "Pierwsza miłość" zadawać pytania, ale Marlenka nie będzie chciała nic powiedzieć. Strach, który namaluje się na jej twarzy, sprawi, że serce matki pęknie na pół. Dopiero po dłuższym czasie dziewczynka wyzna, że uderzył ją jeden z kolegów...

Kalina i Oskar w 3956 odcinku "Pierwszej miłości" będą w szoku po powrocie Marlenki z przedszkola!

Kiedy Kalina i Oskar dowiedzą się, że Marlenka ostała uderzona przez innego chłopca, poczują ogromny gniew i frustrację. Jak mogło do tego dojść? Gdzie byli nauczyciele i dlaczego nikt nie zareagował? W 3956 odcinku serialu "Pierwsza miłość" zrozpaczeni postanowią natychmiast interweniować i udać się do przedszkola, aby dowiedzieć się całej prawdy, jednak to, czego dowiedzą się na miejscu, kompletnie ich oszołomi!