Pierwsza miłość, odcinek 3926: Wypadek Grażyny. Chcąc ochronić Ewę sama padnie ofiarą - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 3928: Weksler skazany na dożywocie? Oskarżą go o usiłowanie zabójstwa Ewy - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3925 - wtorek, 7.01.2025, o godz. 18 w Polsacie

Grażyna stanie się postronną ofiarą zamachu na Ewę! W 3925 odcinku "Pierwszej miłości" dojdzie do szokujących wydarzeń, bo Karol w ostatniej chwili zorientuje się, iż zlecenie na zabójstwo żony nie zostało zdjęte. Będzie pewny, że kobiecie jednak nie stanie się żadna krzywda i dopiero prawniczka Kramer (Katarzyna Kołeczek) wyzna biznesmenowi prawdę. W ten sposób zorientuje się, że żona zaraz może stracić życie!

Grażyna rzuci się na ratunek Ewie w 3925 odcinku "Pierwszej miłości"

Grażyna nie będzie siedzieć bezczynnie, kiedy dowie się o planowanym zabójstwie Ewy. Żona Karola nie zorientuje się, że coś jest nie tak, że ktoś bacznie ją obserwuje i poluje na jej życie... Grażyna znajdzie się w odpowiednim miejscu i czasie, by uratować życie przyjaciółki. Także zaalarmowany Karol popędzi na parking, gdzie miałoby dojść do strzelaniny i zabicia żony. Kiedy tylko dowie się o tym, iż zabójca wcale nie jest odwołany, pobiegnie na ratunek żonie. Czy wraz z Grażyną ją uratują?

Grażyna ulegnie wypadkowi w trakcie ratowania Ewy

Niestety Grażyna zostanie ranna. Kiedy popędzi na ratunek przyjaciółce, zacznie biec ile sił w nogach, w pewnym momencie przewróci się na ulicy. Co prawda, to nie zagrozi jej życiu, ale rana na ręce na pewno zaboli. Grażyna przypłaci ratunek Ewy zdrowiem, bo jeszcze nie wiadomo nawet, jak poważny okaże się uraz ręki... Na miejscu w 3925 odcinku "Pierwszej miłości" pojawi się policja, która powstrzyma całe zamieszanie. Grażyna zachowa się bohatersko, a Karol wpadnie w wielkie kłopoty. Funkcjonariusze zabiorą do na komendę.