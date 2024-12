Pierwsza miłość, odcinek 3923: Śmiałek odkryje sekret podejrzanych letników. Wyczuje zło w Wadlewie! - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3923 - wtorek, 31.12.2024, o godz. 18 w Polsacie

W 3923 odcinku "Pierwszej miłości" Marian znów zacznie spiskować. Tata Emilki (Anna Ilczuk) jest znany ze swoich zapędów do robienia afer i wtrącania się w różne spiski. Czasem sam je tworzy i sprowadza na siebie kłopoty. Emilka z Bartkiem (Rafał Kwietniewski) przywykli już do tego, że senior robi czasem głupoty. Jednak tego, że jak nikt inny kocha i dba o społeczeństwo Wadlewa, nie można mu odmówić. W 3923 odcinku "Pierwszej miłości" zdarzy się coś, co wzbudzi jego głęboki niepokój.

Zaniepokojenie Śmiałka letnikami

Marian w 3923 odcinku "Pierwszej miłości" przyjmie do siebie letników. Niby nie będą budzić wielkich podejrzeń, ale senior zwróci uwagę na ich dziwny bagaż. Zacznie przyglądać się niepokojącemu pakunkowi i wpadnie na nadzwyczajne teorie, co to takiego może być! Do rozważań i rozwiązania zagadki zaangażuje Celinę (Grażyna Zielińska) i Romana (Lech Dyblik), którzy oczywiście nie zostawią przyjaciela w potrzebie. Cała trójka uwielbia mieszać się w podejrzane sprawy, które często nie kończą się powodzeniem, a wywołują sporo zamieszania.

Śmiałek będzie przekonany, że letnicy sprowadzą zło do Wadlewa

Po pierwszych etapach śledztwa Śmiałek będzie już pewien, że przyjął pod dach podejrzane osoby. Co więcej, stwierdzi w 3923 odcinku "Pierwszej miłości", że zło właśnie zawitało do Wadlewa. Co zrobi porywczy, ale mało rozsądny Śmiałek? Czy znów wpakuje siebie i przyjaciół w poważne problemy? To się może źle skończyć.