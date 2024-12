Pierwsza miłość, odcinek 3923: Kalina na tropie byłej kochani Oskara. To o nią pokłócił się z Alanem

Pierwsza miłość. Marta zacznie randkować z księdzem Brunem! Sprowadzi go na złą drogę - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3923 - wtorek, 31.12.2024, o godz. 18 w Polsacie

W 3923 odcinku "Pierwszej miłości" Kalina będzie miała serdecznie dość sekretów i kłótni Oskara z młodszym bratem. Konflikt męża z Alanem trwa naprawdę długo. Właściwie sięga zamierzchłych czasów, ale panowie pozostawali bez większych kontaktów. Dopiero powrót Alana w okolicach planowanego wówczas ślubu młodej pary sprawił, że historia rozpoczęła się na nowo. Nie trudno było się domyślić, że obaj nie pałają do siebie wielką sympatią. Mają wzloty i upadki, ale zawsze kończą na kolejnej aferze.

Kalina posłucha rady Sandry w 3923 odcinku "Pierwszej miłości"

Kalina zacznie się zastanawiać, co powinna zrobić z ciągłymi kłótniami z braci. W 3923 odcinku "Pierwszej miłości" będzie już wiedziała, że konflikt rozpoczął się od romansowania z pewną dziewczyną. Zarówno Oskar, jak i Alan chcieli coś od kobiety, co w tamtym okresie mocno ich poróżniło... Okaże się wreszcie, że głównym zapalnikiem do afery sprzed lat była miłość. Bracia skłócili się o dziewczynę.

Sandra (Kamila Baar) doradzi Kalinie w 3923 odcinku "Pierwszej miłości", że może warto nawiązać kontakt z kobietą, od której wszystko się zaczęło. Namówi Kalinę do działania. Czy słusznie zagłębi się w przeszłość męża i jego brata?

Kalina na tropie byłej kochanki Oskara i Alana

Zdradzamy, że Kalina na poważnie weźmie się za przeszłość Alana i Oskara. Zacznie węszyć i spróbuje odszukać tajemniczą kobietę, od której zrodził się konflikt u braci. Nie wiadomo jeszcze, jakie konkretnie skutki przyniesie prywatne śledztwo. Może czasem nie warto grzebać w czyjejś przeszłości? Kalina jeszcze nie wie, co przyniosą skutki jej działań. To okaże się dopiero w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości" w 2025 r.