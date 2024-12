Pierwsza miłość, odcinek 3914: Dawid ujawni, że jest synem Marysi! Tajemnica salowego wywoła skandal w klinice

"Pierwsza miłość" odcinek 3914 - piątek, 13.12.2024, o godz. 18 w Polsacie

Tajemnica Dawida w 3914 odcinku "Pierwszej miłości" ujrzy światło dzienne na ceremonii otwarcia oddziału pediatrii w klinice We-Med, gdy do ekipy lekarzy dołączy świetna pediatra Maja Łapacz (w tej roli Julia Kamińska). Prywatnie siostrzenica Grażyny Weksler (Grażyna Wolszczak), która zostanie jej szpiegiem.

Dawid w 3914 odcinku "Pierwszej miłości" wyjawi, że Marysia jest jego matką

Właśnie ten moment w 3914 odcinku "Pierwszej miłości" wybierze salowy, wychowanek domu dziecka, by powiedzieć wszystkim pracownikom szpitala, że Marysia Domańska jest jego matką! W jednej chwili Marysia zblednie i zabraknie jej tchu. To przecież logiczne, że nie może być matką Dawida. Pamiętałaby, że blisko 20 lat temu urodziła syna, którego porzuciła, oddała do domu dziecka. Przy okazji Dawid ujawni swoje prawdziwe intencje wobec Marysi, którą odnalazł, by dowiedzieć się, dlaczego go nie chciała.

To Dominika, a nie Marysia okaże się matką Dawida w 3915 odcinku "Pierwszej miłości"

Wyznanie sekretu Dawida w 3914 odcinku "Pierwszej miłości" wywoła ogromny skandal! Po polecenie Grażyny salowy zostanie wyprowadzony z kliniki przez ochronę, a zszokowana Marysia zrozumie, że w słowach Dawida może być jakaś część prawdy, że nie bez powodu rozpoznał w niej swoją wyrodną matkę. Ale wyjaśnić to zamieszanie z Dawidem może jedynie siostra bliźniaczka Marysi, Dominika Porcz (Aneta Zając).

W tym celu w 3915 odcinku "Pierwszej miłości" Marysia skontaktuje się z Dominiką i zapyta wprost, czy przed laty, jako nastolatka, urodziła dziecko. Zła bliźniaczka będzie musiała skonfrontować się ze swoją przeszłością i skutkami decyzji, które wówczas podjęła.

Spanikowana Dominika w 3915 odcinku "Pierwszej miłości" ucieknie, nie przyzna się, że Dawid jest jej synem. Zostawi tylko list pożegnalny dla Emila (Łukasz Garlicki).