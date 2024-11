Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 3909: Edward zainwestuje w fabrykę Emilki. Dominika tylko na to czeka - ZDJĘCIA

W 3909 odcinku "Pierwszej miłości" Edward (Marek Siudym) zainwestuje w fabrykę Emilki (Anna Ilczuk). Co prawda, nie będą się za tym kryły chęci pomocy i dobroczynności. Ojciec Marysi (Aneta Zając) zostanie namówiony na rzekomo intratny interes. To Dominika (Aneta Zając) bardzo się postara o to, by senior podpisał odpowiednie papiery. Ma w tym swój cel, ale nie przewidzi, że ktoś może stanąć jej na drodze. Dominika chciałaby bowiem przejąć fabrykę Emilki. W 3909 odcinku "Pierwszej miłości" Emilka nie przewidzi, że interes z Edwardem może być błędem.