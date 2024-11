Pierwsza miłość, odcinek 3902: Filip zdradzi Igę z Julitą! Wylądują w łóżku - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 3898: Dominika rzuci fabrykę na kolana. Przejmie miejsce Emilki i doprowadzi do ruiny!

"Pierwsza miłość" odcinek 3902 - środa, 27.11.2024, o godz. 18 w Polsacie

Stara miłość nie rdzewieje? To przysłowie nasunie się na myśl, kiedy widzowie zobaczą nadchodzące odcinki "Pierwszej miłości". Julita wykorzysta dramatyczną sytuację w życiu Filipa, by znów go zdobyć. Bardzo widocznym jest, iż dziewczyna nigdy nie zapomniała o młodym Wenerskim, ale szkoda tylko, że znów zagra. nieczysto. Filip też nie zachowa się w porządku wobec Igi, która wyruszy w prywatny lot samolotem z Cezarym. Od tego momentu zacznie się katastrofa.

Zdradzamy, że między Filipem a Igą zacznie panować jeszcze chłodniejsza atmosfera. Student nie znosi Cezarego, a stewardessa nie chce rezygnować z pracy i marzeń. Kiedy usłyszy o prywatnym locie do Hiszpanii, ostatecznie wsiądzie w samolot. Niedługo później Filip, Julita, Anka (Anna Pentz) oraz Biały (Igor Paszczyk) dostaną szokujące wieści o katastrofalnym położeniu maszyny. Samolot zacznie krążyć w powietrzu i wszystko wskaże na to, iż wkrótce może dojść do tragedii, w której zginie Iga.

Seks Filipa i Julity w obliczu tragedii

W 3902 odcinku "'Pierwszej miłości" Filip nadal nie będzie wiedział, co dokładnie ma zrobić z Igą. Po szokujących wydarzeniach w związku z lotem oraz wielkich nieporozumień i zwrotów akcji, młody Wenerski tak się zagubi, że wyląduje z Julitą w łóżku! Mocno się zdziwi, kiedy spojrzy w twarz dziewczyny, z którą zdradzi ukochaną. Scena w łóżku między studentami nie będzie miała wiele wspólnego z romantyzmem.

- Chyba nie żałujesz, co? - zapyta Wenerski, kiedy zauważy niewyraźną minę Julity. Niestety chyba nikt nie poczuje się komfortowo w całej sytuacji.

Fani zniesmaczeni łóżkowymi scenami Filipa z Julitą

Widzowie "Pierwszej miłości" dali znać w komentarzach na Instagramie, że są lekko zdziwieni scenariuszem. Co prawda, Julitę z Filipem łączy wspólna przeszłość, ale już wiadomo, że Wenerski ostro pożałuje porzucenia Igi. Czy dziewczyna bezpiecznie wróci do domu? Co zrobi, kiedy dowie się o schadzce Wenerskiego?

Czy naprawdę trzeba ciągle pokazywać zdradę? Janek z Lilką teraz Filip znów z Julitą… druga moda na sukces Haha Filip z Julitą wiedziałam 😜 Serio Filip znowu z Julita 🤣 - grzmią fani.