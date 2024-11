Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 3898: Dominika przejmie stery w fabryce kosmetyków! Zastąpi Emilkę i doprowadzi do katastrofy

Emilka (Anna Ilczuk) w 3898 odcinku "Pierwsza miłość" zostawi fabrykę pod opieką pewnej siebie Dominiki (Aneta Zając) i choć żona Bartka (Rafał Kwietniewski) będzie przekonana, że to dobry czas, niestety krok ten okaże się tragiczny w skutkach. Siostra Marysi (Aneta Zając) nie sprawdzi się w roli szefowej, co gorsza wydarzy się prawdziwy skandal podczas nieobecności Emilki. Co takiego wydarzy się w fabryce kosmetyków w 3898 odcinku "Pierwsza miłość"i czy zakład przestanie funkcjonować przez postępowania szalonej Dominiki? Koniecznie poznaj szczegóły!