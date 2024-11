Pierwsza miłość, odcinek 3886: Dominika oszaleje z zazdrości i nie przyjdzie na ślub Marysi i Kacpra! Nie będzie mogła patrzeć na szczęście siostry - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 3886 jubileuszowy - poniedziałek, 4.11.2024, o godz. 18 w Polsacie

W 3886 odcinku serialu "Pierwsza miłość" w końcu zobaczymy długo wyczekiwany ślub Domańskiej z Kacprem! Para po długich zmaganiach z chorobą doktora Nowaczyka oraz szaloną pielęgniarką Basią (Anna Jarosik) nareszcie stanie na ślubym kobiercu i powie sobie sakramentalne tak! Czy wszyscy będą cieszyć się szczęściem młodej pary w tym wyjątkowym dniu? Niestety, już teraz możemy zdradzić, że zazdrość weźmie nad Dominiką górę i nie pozwoli jej cieszyć się ze szczęścia siostry. Ba! Bliźniaczka nie będzie nawet w stanie przyjść na ślub Marysi i Kacpra, ponieważ nie będzie w stanie pogodzić się z tym, że to Majka bierze ślub, a nie ona! W końcu to jej ślub z Emilem miał zrobić prawdziwą furorę i to tym wydarzeniu mieli w tym roku mówić wszyscy…

Dominika nie przyjdzie na ślub Marysi i Kacpra w 3886 odcinku "Pierwszej miłości"

Zazdrosna do granic możliwości Dominika pojawi się na chwilę przed ceremonią w 3886 odcinku serialu "Pierwsza miłość" i nawet zamieni kilka słów z organizatorką wydarzenia oraz Martą, najlepszą przyjaciółką Marysi. Pewna siebie bliźniaczka w swoim stylu wejdzie na bulwary nad Odrą i arogancko skomentuje pomysł sadzenia drzewek przez parę młodą oraz oznajmi Marcie, że kompletnie nie czuje tego klimatu, więc rezygnuje z przyjęcia!

- Tandeta… - Przepraszam bardzo, ale co pani robi? - Stoję i odpowiadam na głupie pytania. - Ale z tym drzewkiem? - Co się tego drzewka uparłaś, no? Listki liczę. - Miałabym prośbę, żeby go nie dotykać. To jest nasz główny element ceremonii. - Główny? Myślałam, że to będzie ślub Marysi i Kacpra. - Tak i zaraz po nim młodzi zasadzą te drzewka na znak ich miłości. - Fascynujące…

Ślub Marysi i Kacpra w 3886 odcinku "Pierwszej miłości". Marta zatrzyma Dominikę?

Gdy Marta w 3886 odcinku serialu "Pierwsza miłość" dowie się od Dominiki, że ta jednak nie planuje zostać na ślubie Marysi i Kacpra postanowi namówić ją, by jednak nie wychodziła. W końcu obecność siostry Marysi będzie z pewnością dla Domańskiej niezwykle istotna. Mimo zachęceń Marty, Dominika postanowi obrócić się na pięcie i nie brać udziału w ślubie siostry.

- Fajny pomysł z tym drzewkami, nie? - No, trochę dziecinne. - A nie romantyczne? Takie w ich stylu. - No dokładnie. - Gorzej jak się żadne nie przyjmie, albo przynajmniej jedno. - Za rok nikt nie będzie pamiętał o tych krzakach. - Sama przyszłaś? - No jak widać. - Ja też. Mam zamiar się świetnie bawić. - To życzę powodzenia. Ja jednak doszłam do wniosku, że nie, ta impreza nie jest dla mnie, więc zmywam się. Nara!