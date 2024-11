Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 3892: Mateusz upozoruje swoją śmierć! Wszyscy będą myśleli, że zginął w wypadku - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 3892 odcinku serialu "Pierwsza miłość" nikt nie złapie Mateusza (Lesław Żurek)! Bezwzględny psychopata kolejny raz zakpi z policji, która osaczy go i będzie pewna, że teraz poszukiwany morderca się nie wywinie. Stik okaże się jednak sprytniejszy. Makabryczny wypadek, doszczętnie spalony samochód, którym będzie uciekał Stik, to do policji dowody, że zginął na miejscu. A jednak w 3892 odcinku "Pierwszej miłości" cały i zdrowy Mateusz pojawi się u swojej kochanki Leny (Katarzyna Łochowska). Jak długo będzie się jeszcze ukrywał? Zobacz ZWIASTUN "Pierwszej miłości" i sprawdź, co już wiadomo.