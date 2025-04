M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1868: Piotrek przerażony o Kingę! Intuicja podpowie mu, że stanie się tragedia - ZDJĘCIA

W 1868 odcinku "M jak miłość" Piotrek Zduński (Marcin Mroczek) wyjedzie służbowo na drugi koniec Polski, zostawiając Kingę (Katarzyna Cichopek) samą w domu. Choć Zduńska zapewni męża, że wszystko będzie w porządku, ten nie będzie mógł pozbyć się złych przeczuć. Jego intuicja podpowie mu, że coś złego może się wydarzyć, ale Kinga uspokoi go, mówiąc, że zamknie drzwi na klucz i że jest z nią pies Saper, który będzie jej pilnował. Czy Piotrek w 1868 odcinku "M jak miłość" mimo intuicji zostawi Kingę samą w domu i dojdzie do tragedii? Sprawdź, co już wiadomo!