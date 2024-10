Pierwsza miłość, odcinek 3890: Szokujące odkrycie Michała. Córka znajdzie dla niego miłość życia? - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 3879: Michał odzyska Ewę! Stanie do walki o żonę Wekslera - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3890 - piątek, 8.11.2024, o godz. 18 w Polsacie

W 3890 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Michał dojdzie do ciekawych wniosków. Wszystko za sprawą podsłuchiwania rozmowy Julki, z której wywnioskuje kilka rzeczy. Domański nadal nie znalazł miłości, bo poprzednie relacje kończyły się fiaskiem. Zranił wiele kobiet, sam dostał od życia kilka lekcji, ale raczej nie wyciągał z nich wniosku. Zdrady i manipulacje to już klasyk w wykonaniu byłego męża Marysi (Aneta Zając). Ostatnie wydarzenia ze zdradą Grażyny (Grażyna Wolszczak) i romans z Ewą za plecami Karola (Karol Strasburger) wywołały wielki skandal. Weksler prawie przypłacił szokujące wieści o zdradzie życiem, bo pod koniec minionego sezonu "Pierwszej miłości" wylądował w szpitalu. Później Michał starał się namówić Ewę, by jednak dali sobie szansę, ale już wiadomo, że niewiele z tego wyjdzie. Mężczyzna zostanie sam.

Michał podsłucha rozmowę Julki w 3890 odcinku "Pierwszej miłości"

Domański dopisze sobie całą historyjkę do zasłyszanej rozmowy przyszywanej córki. Julka będzie rozmawiała przez telefon, a z jej słów wyniknie, że chce wyswatać ojca. Tak przynajmniej zrozumie pewny siebie Michał, który wciąż nie odnalazł szczęścia. Nie wie jednak, że to nie o romantyczną randkę chodzi Julce.

Randka Michała skończy się katastrofą?

Domański na poważnie nakręci się wymyśloną obietnicą randki. Mylnie wywnioskuje z słów Julki, że córka chce umówić go z mamą koleżanki z klasy. Zadowolony mężczyzna rozpocznie przygotowania do spotkania, ale do głowy mu nie przyjdzie, jaki plan przygotowała dla niego przybrana córka...