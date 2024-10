Pierwsza miłość, odcinek 3886: Marysia i Kacper dostaną prezent ślubny wart miliony! W tym miejscu wezmą ślub - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3886 jubileuszowy - poniedziałek, 4.11.2024, o godz. 18 w Polsacie

Ślub Marysi i Kacpra w 3886 odcinku "Pierwszej miłości" to chwila, na którą czekali wszyscy! No może z jednym wyjątkiem, bo Dominika (Aneta Zając), bliźniaczka Marysia, nie będzie mogła się pogodzić z tym, że siostra ją ubiegła! Przecież to jej ślubem z Emilem (Łukasz Garlicki) miał być wydarzeniem roku. Wściekła Dominika nie weźmie udziału w ślubie Marysi i Kacpra, chociaż na chwilę przed ceremonią pojawi się na bulwarach nad Odrą. Uknuje intrygę i popsuje siostrze wymarzony dzień? Nic z tych rzeczy!

Podejrzany gość na ślubie Marysi i Kacpra w 3886 odcinku "Pierwszej miłości"

Wśród gości na ślubie w 3886 odcinku "Pierwszej miłości" zjawi się ktoś, kogo nikt się nie spodziewa, nieznajomy przybysz. Młody mężczyzna (Marcin Nowicki) zaczai się na Marysię i Kacpra w krzakach. Będzie obserwował ślub, robił zdjęcia i wcale nie będzie miał dobrych zamiarów. Na szczęście on też nie zniszczy ślubu!

Marysia i Kacper dostaną od babci Nowaczyka działkę, na której wezmą ślub nad Odrą

Marysia i Kacper w 3886 odcinku "Pierwszej miłości" złożą małżeńską przysięgę, pobiorą się nad Odrą, skąd rozpościera się urokliwa panorama na Ostrów Tumski, na pięknej działce we Wrocławiu. To nie przypadek, bo babcia Kacpra, Barbara, zaraz po ślubie ogłosi, że nowożeńcy dostaną tę cenną działkę nad własność. Co Nowaczykowie z nią zrobią? Sprzedadzą i zarobią dzięki temu miliony? Nic z tych rzeczy!

Młoda para w 3886 odcinku "Pierwszej miłości" zdecyduje, że na tej działce powstanie park. Zaraz po ślubie zasadzą dwa drzewka, upamiętniające ich miłość. Decyzja Marysi i Kacpra będzie dla Barbary i gości sporym zaskoczeniem. Przecież po sprzedaży tak pięknie położonej działki we Wrocławiu staliby się milionerami!

Pierwsza miłość ZWIASTUN. Dominika zmusi Marysię do odwołania ślubu z Kacprem! Melka nie uwolni się od Reterskiego

- Ta działka, na którym odbywa się ceremonia ślubu Marysi i Kacpra należy do mnie, to znaczy do serialowej Barbary. To był pomysł Barbary, która przeszła w serialu zaskakującą metamorfozę, bo przypominam, jaką siekierą była, która kazała wyprawić ślub, wesele i zaprosić gości właśnie na wzgórzu. Przepiękny widok, prawda? Piękna z nich para. Naprawdę kibicuję i jestem bardzo zakochana w moim wnuku i mojej wnukowej. Jestem bardzo szczęśliwa ich szczęściem, ale podejrzewam, znając scenarzystów, że ta pierwsza miłość będzie jeszcze niejedna - zapowiedziała Ewa Florczak na planie "Pierwszej miłości".

Kacper nie będzie ostatnim mężem Marysi w "Pierwszej miłości"?

Czy ślub Marysi z Kacprem w 3886 odcinku "Pierwszej miłości" będzie jej ostatnim? W jej przypadku trudno przesądzać, że Kacper to ten jeden jedyny. Marysia ma już za sobą trzy śluby, Kacper będzie więc jej czwartym mężem. Aneta Zając w jednym z rozmowie z magazynem "Tele Tydzień" zapowiedziała, że szczęście Marysi i Kacpra szybko się skończy.

- Obstawiam, że już niedługo stanie się coś ekscytującego, co ponownie wystawi ich miłość na próbę - ujawniła Zając.