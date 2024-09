Pierwsza miłość, odcinek 3860: Reterski wynajmie płatnego zabójcę? Mąż Melki uknuje plan, którego może pożałować - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3860 - czwartek, 26.09.2024, o godz. 18 w Polsacie

W 3860 odcinku "Pierwszej miłości" Reterski będzie kontynuował swoje desperackie próby odzyskania Melki. Po licznych prezentach i próbach odbudowania ich relacji, zrozumie, że nie ma szans na powrót do normalności. Jego zazdrość o Piotrka, byłego kochanka Melki, osiągnie punkt kulminacyjny. Czy w końcu wynajmie płatnego zabójcę, aby raz na zawsze rozwiązać problem swojego rywala?

Choć na ten moment nic nie jest pewne, widzowie mogą spodziewać się, że mąż Melki podejmie ryzykowną decyzję, która może zaważyć na życiu nie tylko Piotrka, ale także jego żony. W 3860 odcinku "Pierwszej miłości" Reterski znajdzie się na krawędzi - jego nieobliczalne działania staną się coraz bardziej niebezpieczne...

Reterski zabije Piotrka? Melka i jej kochanek w niebezpieczeństwie!

Romans Melki i Piotrka kwitnie, a ich potajemne spotkania tylko wzmocnią determinację Reterskiego do zemsty. W 3860 odcinku "Pierwszej miłości" Melka coraz bardziej będzie angażować się w relację z Piotrkiem, nie zdając sobie sprawy, że jej życie może być zagrożone. Co więcej, Remigiusz może zacząć podejrzewać, że Piotrek nie jest jedyną osobą, którą musi się pozbyć - czy Melka także znajdzie się na jego celowniku? Czy Melka w porę odkryje mroczne plany swojego męża i czy będzie miała szansę uciec przed nieuchronnym niebezpieczeństwem? Tylko czas pokaże, czy ta tragiczna miłość skończy się katastrofą, czy uda się uratować sytuację w ostatniej chwili.

Czy Remigiusz posunie się za daleko?

W 3860 odcinku "Pierwszej miłości" wszystko wskazuje na to, że Reterski może zrealizować swoje mroczne plany. Wynajęcie płatnego zabójcy to jednak krok, którego konsekwencje mogą być tragiczne nie tylko dla Piotrka, ale także dla samego Remigiusza. Czy mąż Melki pożałuje swojej desperacji, kiedy zda sobie sprawę, że przekroczył granicę? Widzowie będą musieli śledzić nadchodzące odcinki, aby dowiedzieć się, czy Reterski znajdzie w sobie siłę, by powstrzymać się przed dokonaniem niewybaczalnych czynów. Czy jego zemsta obróci się przeciwko niemu? A może to Piotrek zdoła ocalić zarówno siebie, jak i Melkę? Tego z pewnością dowiemy się już wkrótce!