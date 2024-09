Pierwsza miłość, odcinek 3857: Reterski przeciągnie Kacpra na swoją stronę? Da popis idealnego męża przed Marysią i Nowaczykiem - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3857 - poniedziałek, 23.09.2024, o godz. 18 w Polsacie

Reterski wie jak zagrać dobrego, uczciwego męża. Już w 3857 odcinku "Pierwszej miłości" cwany Remigiusz pokaże się przed Marysią i Kacprem z najlepszej strony. Oboje z Melką zostaną zaproszeni na małe przyjęcie do mieszkania Domańskiej, gdzie oczywiście pójdą. Marysia i Kacper nie mają pojęcia, co tak naprawdę trapi Melkę i przez co musi przechodzić. Kobieta próbuje maskować swój płomienny romans z Piotrkiem (Michał Mikołajczak), z którym łączą ją prawdziwe uczucia. To zupełnie inaczej niż z mężem...

Reterski zjedna sobie Kacpra i Marysię w 3857 odcinku "Pierwszej miłości"

Melka wie, że musi udawać przed bliskimi, że nic jej nie grozi. Tymczasem doskonale zda sobie sprawę, iż prawda o romansie wisi na włosku, a Reterski nie jest takim człowiekiem, na jakiego się kreuje. Mało tego, w 3857 odcinku "Pierwszej miłości" Melka będzie miała spore kłopoty z policją i to wszystko przez cwaniackiego partnera. Poczuje, że pali jej się grunt pod nogami, ale nadal postara się zachować zimną krew.

Kacper nabierze się na gierki Reterskiego?

Kolacja u Marysi będzie wyglądała jak spotkanie dobrych znajomych. Niestety w 3857 odcinku "Pierwszej miłości" to jedynie gra pozorów. Melka spróbuje zaobserwować działania męża, któremu doskonale wyjdzie wpasowanie się w rolę dobrego, zabawnego i uczynnego męża. Mało tego, nawiąże nić porozumienia z uczciwym Kacprem. Wszystko będzie wyglądało tak, jakby Remigiusz był wspaniałym człowiekiem. To może zakończyć się katastrofą.