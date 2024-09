Pierwsza miłość, odcinek 3860: Powrót miłości Laury i Adama. Wybaczy Biernackiemu wszystkie krzywdy

"Pierwsza miłość" odcinek 3860 - czwartek, 26.09.2024, o godz. 18 w Polsacie

Laura znów zaufa Biernackiemu! W 3860 odcinku serialu "Pierwsza miłość" artystka znów skusi się na ciepłe i miłe słówka Adama. Mimo iż to ona wydała go policji pod koniec minionego sezonu "Pierwszej miłości", znów uczucia wezmą górę. Co prawda, mama Anki myliła się, a Adam nie pobił właściciela galerii sztuki, który wylądował w szpitalu. Laura była pewna, że to właśnie Biernacki urządził mężczyznę na całego, więc powiadomiła odpowiednie organy. Adam kluczył, przepraszał i dalej kombinował. Wiele osób sądziło, że to ostateczny koniec tej relacji, ale nic z tego... Wraz z nowym sezonem "Pierwszej miłości" nadchodzi nowy rozdział w życiu Laury i Adama.

Laura przebaczy Adamowi w 3860 odcinku "Pierwszej miłości"

To już pewne, że w 3860 odcinku "Pierwszej miłości" Laura znów zaufa Biernackiemu. Zapomni o wszystkich krzywdach, szemranych sytuacjach, mijaniu się z prawdą i knuciu. Wiele wątków wokół postaci Adama pozostaje niejasnych, a Wenerski (Przemysław Sadowski) tak łatwo nie odpuści. W przeciwieństwie do Laury, Jakub będzie podskórnie czuł, że rywal ma coś na sumieniu.

Wenerski na tropie działań Adama. Udowodni Laurze błąd?

Laura i Adam nie przewidzą, że Wenerski w 3860 odcinku "Pierwszej miłości" nie odpuści sprawy mężczyzny, który niegdyś szantażował Bbiernackiego. Lekarz za nic nie uwierzy, że ten zdecydował się na wyjazd za granicę i to z własnej woli... Wyczuje poważny spisek i zacznie drążyć temat. Co z tego wyniknie? Czy Jakub raz na zawsze zdemaskuje prawdziwą twarz Adama przed naiwną Laurą? Na rozwój wydarzeń trzeba jeszcze trochę poczekać.