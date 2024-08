Pierwsza miłość, odcinek 3855: Reterski nie da Melce zgody na rozwód. Prędzej ją zabije?

Utrudnione schadzki Melki z Piotrkiem w powakacyjnych odcinkach serialu „Pierwsza miłość”

W 3851. odcinku Reterski opuści Wrocław i Melka będzie chciała natychmiast skorzystać z okazji. Postanowi spotkać się z Piotrkiem. Niespodziewanie jednak wpadnie do niej Zuza, koleżanka z Cypru… Melka nie będzie mogła wyjść. Znajoma będzie się dziwnie zachowywać, więc żona Reterskiego na szczęście nie będzie wobec niej wylewna i nie zwierzy się jej z romansu z Piotrkiem.

Reterski będzie planował zemstę na Melce i Piotrku w 3854. odcinku „Pierwszej miłości” po wakacjach

W odcinku 3854. Reterski skoncentruje się na snuciu planu odwetu na niewiernej żonie i jej kochanku. Ile czasu zostało jeszcze Melce i Piotrkowi, zanim ich marzenia rozsypią się w pył? Nieświadoma pełni niebezpieczeństwa, żona Reterskiego wciąż będzie myśleć tylko o spotkaniach z kochankiem. Pożądana w jej sytuacji ostrożność nie będzie jej priorytetem.

Melka spanikowana w 3855. odcinku serialu „Pierwsza miłość”

W 3855. odcinku serialu „Pierwsza miłość” przerażenie Melki będzie coraz większe. Żona Reterskiego wreszcie pojmie, w jak beznadziejnej sytuacji się znalazła podejmując decyzję o powrocie do romansu z Piotrkiem. Dopiero teraz do niej dotrze, że może się on skończyć katastrofą dla obojga. Strach zajrzy jej w oczy. Zrozumie, że mąż na pewno wie już o romansie. I że zamontował jej nadajnik GPS w telefonie, by móc ją śledzić i zebrać wszystkie dowody przeciwko niej. Zacznie też podejrzewać, że może być śledzona. Reterski ma przecież mnóstwo znajomości pośród łotrów gotowych spełnić – ze strachu przed nim albo dla pieniędzy – każde jego żądanie. Piotrek zacznie namawiać ją do rozwodu, ale Melka będzie zdania, że Reterski nigdy się na to nie zgodzi. Dla męża jest przecież jego własnością, którą się posiada i kontroluje. Remigiusz nie pozwoli jej odejść. Prędzej ją zabije.

"Pierwsza miłość" odcinek 3855 - czwartek, 19.09.2024, o godz. 18 w Polsacie