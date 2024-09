Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 3852: Jerzy straci kontakt z rzeczywistością! Związek Marty i Arka legnie w gruzach

W 3852 odcinku "Pierwszej miłości" Jerzy (Grzegorz Wons) coraz bardziej zacznie zatracać się w swoim wyimaginowanym świecie, co doprowadzi do dramatycznych konsekwencji. Tymczasem związek Marty (Honorata Witańska) i Arka (Dariusz Wieteska) stanie na krawędzi rozpadu! Wszystko przez nieporozumienia i rosnące napięcie, które sprawią, że nad ich relacją zawisną ciemne chmury. Co jeszcze wydarzy się w tej emocjonującej odsłonie serialu? Czy związek Marty i Arka w 3852 odcinku "Pierwszej miłości" rozpadnie się definitywnie? Oto szczegóły!