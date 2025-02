Pierwsza miłość. Kalina i Oskar powiększą rodzinę! Zapragną dziecka, ale tego się nie spodziewają

Pierwsza miłość, odcinek 3963: Przerażający telefon Mateusza do Emilki! Obieca, że zajmie się Bartkiem w więzieniu. Zabije go? - ZWIASTUN, ZDJĘCIA

Co wydarzy się u Kaliny i Oskara w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości"?

W małżeństwie Kaliny i Oskara dojdzie do przełomu. Chociaż kobieta wychowuje małą córeczkę Marlenkę (Amelia i Emilia Baranowskie), dziewczynka nie jest biologicznym dzieckiem Oskara. Zakochani wzięli niedawno ślub we Włoszech, a cała ceremonia zachwyciła. Niestety nie można mówić o wielkiej sielance i jedynie szczęśliwych chwilach w małżeństwie. Głównym źródłem problemów pary jest Alan (Alan Andersz), który jeszcze nie powiedział ostatniego słowa.

Kalina i Oskar zaczną starania o dziecko w nowych odcinkach "Pierwszej miłości"

Już wiadomo, że odcinki hitu Polsatu "Pierwsza miłość" przyniosą sporą rewolucję w wątku pary. Oboje przyznają gotowość do powiększenia rodziny! Zaczną się starać o dziecko. To zbiegnie się w czasie z kolejnymi wybrykami Alana. Brat Oskara zaangażuje się w nielegalne walki. Uzależniony mężczyzna zacznie sprowadzać kłopoty na siebie i bliskich. Nie tylko on bowiem weźmie udział w mało bezpiecznym przedsięwzięciu. W nielegalne walki zaangażuje także Białego (Igor Paszczyk). Uzależnienie od narkotyków to jedno, ale kolejne wybryki mogą doprowadzić do tragedii! Czy ten koszmar przekreśli plany Kaliny i Oskara?

Rodzina Kaliny i Oskara powiększy się

Jak wynika z materiałów prasowych Polsatu, rodzina Kaliny i Oskara powiększy się, ale w nietypowy sposób... Czy chodzi o ciążę kobiety, a może jednak o coś zupełnie innego? Całe zamieszanie z Alanem będzie miało duży wpływ na dalszą przyszłość małżeństwa. Warto czekać na rozwój wydarzeń.