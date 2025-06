Na Wspólnej. Odrzucona Brygida szybko zapomni o Michale! Zacznie nowe życie i wda się w romans?

"Na Wspólnej" odcinek 4040 - czwartek, 26.06.2025, o godz. 20.55 w TVN

W 4040 odcinku "Na Wspólnej" zakochana Brygida wreszcie wyzna Michałowi miłość! Przyjaciółka Igi w końcu zdecyduje się wyznać, co tak naprawdę czuje, gdy po kolejnej miłosnej porażce z oszustką Klaudią, Brzozowski postanowi być bardziej zasadniczy w relacjach z kobietami. Ale Brygida wcale nie będzie chciała, aby się zmieniał, gdyż właśnie takiego będzie go kochać. I wreszcie odważy się powiedzieć to głośno!

Tyle tylko, że jej wyznanie w 4040 odcinku "Na Wspólnej" nie skończy się happy endem, a para nie będzie razem, co zdradziła sama Maja Wolska w wywiadzie dla TVN-u. I choć dała w nim nadzieję na to, że para jednak będzie razem, gdy jej bohaterka nieco dorośnie, to wyraźnie zaznaczyła, że z pewnością nie stanie się to tak szybko! Mimo iż Brygida już zacznie nad tym pracować!

- Cały czas mam nadzieję na to, że będziemy razem. Ale cały czas to się tak i na razie nie, ale... będę go wspierać bardzo w tej historii strasznej. No i pójdzie bardzo w pracę - zapowiedziała we wspominanej rozmowie Maja Wolska.

Brygida skupi się na sobie i swoim rozwoju w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej"!

A to dlatego, że w kolejnych odcinkach Na Wspólnej" odrzucona Brygida przestanie patrzeć wyłącznie za Michałem i skupi się na sobie! I dokładnie tak samo jak on rzuci się w wir pracy, co stanie się wielkim początkiem zmian w jej życiu!

A wszystko przez to, że przyjaciółka Igi postawi na swój rozwój i dzięki temu awansuje na agentkę nieruchomości, przez co stanie się coraz bardziej niezależna i to nie tylko emocjonalnie, ale i zawodowo! A to otworzy jej także furtkę do nowych znajomości, które jak zapowiedziała sama aktorka, w następnych odcinkach "Na Wspólnej" będą mogły przerodzić się w coś więcej!

- No ja też trochę już się zaczynam usamodzielniać, bo będę szukała też pracy jako agent nieruchomości i może na przykład się wydarzy jakiś chłopiec piękny dla mnie. Tak na przeczekanie tego czasu, co nie możemy być razem - zdradziła aktorka we wspominanym wywiadzie.

Czy po dorośnięciu Brygidy, Michał w końcu się z nią zwiążę w "Na Wspólnej"?

Ale oczywiście, tylko do czasu, aż Michał w "Na Wspólnej" w końcu się nie ogarnie i zrozumie, że też chce z nią być! I może właśnie nowy mężczyzna w życiu Brygidy pozwoli mu do tego dojść! Czy zatem teraz to Brzozowski stanie się zazdrosny?

I przede wszystkim czy po tym wszystkim Brygida i Michał w końcu będą razem w "Na Wspólnej"? Przekonamy się już niebawem!

