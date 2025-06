Na Wspólnej. Maja Wolska zdradziła, kiedy Brygida i Michał będą razem! Tylko dlatego tak z tym zwlekają

Zawiła historia Brygidy i Michała w "Na Wspólnej"!

Fani "Na Wspólnej" wciąż wyczekują momentu aż Brygida i Michał w końcu będą razem! I nic dziwnego, gdyż były partner Igi, jak i jej najlepsza przyjaciółka tak dobrze się ze sobą dogadują, że widzowie chętnie zobaczyliby ich jako para! Tym bardziej, że chciałaby tego i sama Brygida, która skrycie jest zakochana w Brzozowskim, ale do tej pory jeszcze mu tego nie powiedziała.

Szczególnie, że wszystko skomplikował jej fałszywy profil na portalu randkowym, gdzie pisała z Brzozowskim, podając się za Julitę. I choć miała dobre intencje, to jednak biznesmen inaczej je odebrał! Do tego stopnia, ze zaczął umawiać się z kolejnymi dziewczynami, na co Brygida patrzyła z zazdrością i skrupulatnie próbowała pozbyć się swoich rywalek.

I mimo iż w końcu została sama, to jednak w głowie Michała wciąż pozostała oszustka Klaudia (Justyna Karłowska)! I choć w 4039 odcinku pożegna się z nią na dobre, a Brygida w końcu zbierze się na odwagę i wyzna Brzozowskiemu miłość, to para jednak wciąż nie będzie razem! Czemu?

Maja Wolska przyznała, w czym tkwi problem u Brygidy i Michała w "Na Wspólnej"!

Głos w tej sprawie zabrała sama aktorka! Maja Wolska w rozmowie z TVN przyznała, dlaczego tak naprawdę jej Brygida nie jest z Michałem w "Na Wspólnej"! I jako powód tego podała, dzielący ich wiek, na co faktycznie i fani często zwracali uwagę!

- No liczę na to cały czas. Dwa lata na to liczę już i liczę, ale problem polega na tym, że serialowo to jest tak, że ja mam jakieś 19-20 lat, a Michał ma 53. No i tu się robi troszkę kontrowersyjnie, no ale wszyscy jesteśmy dorośli, a więc miłość, dopóki jest dobra, to nie wybiera - zdradziła we wspominanej rozmowie Maja Wolska, dając w ten sposób nadzieję na to, że para jednak może być razem!

I postanowiła pójść za tym nieco dalej! A to dlatego, że Maja Wolska wygadała się, w jakich okolicznościach i kiedy Brygida i Michał faktycznie mogliby być razem ku uciesze fanów!

- Więc jak dla mnie byłoby super, bo też uwielbiam Roberta i uwielbiam z nim pracować i myślę, że umarlibyśmy ze śmiechu. Ale to byłoby super. No tylko myślę, że też może po prostu czekamy na to, aż też trochę dorosnę. Co może się nie wydarzyć jeszcze przez jakiś czas, bo ja mam prywatnie 29 lat, ale czekamy po prostu, żeby to ze sobą wyrównać jakoś - zapowiedziała aktorka we wspomianym wywiadzie.

Kiedy Brygida i Michał będą razem w "Na Wspólnej"?

A zatem jest szansa, że Brygida i Michał wreszcie będą razem w "Na Wspólnej"! Tyle tylko, że fani będą musieli jeszcze uzbroić się w cierpliwość, podobnie jak sama Maja Wolska, gdyż jak sama przyznała w najbliższym czasie to się nie wydarzy!

Tym bardziej, że w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej" Brygida zacznie zupełnie nowe życie po odrzuceniu przez Michała i tak jak on rzuci się w wir pracy! Przyjaciółka Igi zostanie agentką nieruchomości i być może i ona wplącze się w romans, przez co tym razem to Brzozowski będzie musiał na nią poczekać. Ale kto wie, może właśnie wtedy minie już ten czas i oni w końcu będą razem? Przekonamy się już niebawem!