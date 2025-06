Na Wspólnej

Na Wspólnej, odcinek 4037: Nina odbierze Dziedzicom córkę Zosię? Po tragedii Renaty cofnie decyzję o adopcji? - ZDJĘCIA

W 4037 odcinku "Na Wspólnej" Nina (Lilianna Jakubowska) rozważy możliwość cofnięcia adopcji Zosi (Julia Horyń) przez Dziedziców. To będzie szok dla Renaty (Marta Jankowska) i Sławka (Mariusz Słupiński)! Tym bardziej, że przejdą prawdziwą drogę przez mękę za sprawą nowej urzędniczki (Katarzyna Dworak) z ośrodka adopcyjnego. Przez nią Renata przypomni sobie dramat, związany ze stratą swoich dzieci. A w 4037 odcinku "Na Wspólnej" Nina dołoży im jeszcze to! A wszystko przez spotkanie z tajemniczą Marzeną! Kim ona będzie i dlaczego aż tak podziała na matkę Zosi? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!