Na Wspólnej, odcinek 4087: Masza zacznie chronić Cieślików! Dawna znajoma Moniki nie bez powodu będzie trzymać ją na dystans - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4087 - środa, 24.09.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4087 odcinku "Na Wspólnej" Monika, Damian i Kajtek (Mikołaj Szostek) wreszcie otrzymają rządową ochronę, gdy potwierdzi się, że w biurze senatora faktycznie doszło do podpalenia, a w jego aucie uszkodzono hamulce, przez co doszło do wypadku jego żony. Cieślikowie otrzymają aż dwóch ochroniarzy, którzy najpierw zjawią się w ich mieszkaniu, aby poznać układ pomieszczeń.

- Proszę bardzo, zapraszam. To jest mój syn Kajetan - przedstawi ich Damian, po czym młody Cieślik oczywiście się przywita, a jego ojciec kontynuuje - A to są nasze harmonogramy. Jeszcze przekażę w wersji elektronicznej, żebyście mieli na bieżąco.

I w tym momencie w 4087 odcinku "Na Wspólnej" do kuchni wejdzie i Monika, którą oczywiście Damian także będzie chciał od razu przedstawić, ale okaże się, iż nie będzie takiej potrzeby, gdyż Cieślikowa bardzo dobrze będzie znać jedna osobę z ochrony. A mianowicie Maszę, która okaże się jej dawną przyjaciółką ze szkoły!

- Żona - doda Damian.

- Dzień dobry - przywita się Monika, ale gdy dostrzeże Maszę, to od razu zmieni ton na cieplejszy - Ojej, dzień dobry, przecież my się…

Masza nie ucieszy się na widok Moniki w 4087 odcinku "Na Wspólnej"!

Tyle tylko, że w 4087 odcinku "Na Wspólnej" Masza nie dość nie podzieli jej entuzjazmu, to jeszcze nie pozwoli jej nawet dokończyć zdania. Kobieta przerwie swojej dawnej przyjaciółce w pół zdania, czym nieco ją zaskoczy. Szczególnie, że nie odwzajemni ona jej entuzjazmu!

- Tak faktycznie - potwierdzi chłodno Masza.

I wtedy w 4087 odcinku "Na Wspólnej" do akcji znów wkroczy Damian, a Masza podłapie temat i szybko wróci do swoich obowiązków, aby uniknąć dalszego kontaktu z Moniką, co oczywiście nie ujdzie jej uwadze. I to dopiero ją zszokuje!

- Państwo będą się zajmować naszą ochroną - wyjaśni Cieślik.

- Właśnie, będziemy musieli poznać rozkład mieszkania - podłapie Masza.

- Kawa, herbata? - zaproponuje Cieślikowa, na co jej dawna znajoma odpowie tak samo chłodno - Woda wystarczy.

- To zapraszam, poprowadzę - powie Damian, po czym Masza i jej kolega od razu za nim pójdą.

Zachowanie Maszy nie da Cieślikowej spokoju w 4088 odcinku "Na Wspólnej"!

Do tego stopnia, że nawet w 4088 odcinku "Na Wspólnej" nie przestanie o tym myśleć i oczywiście zwróci na to uwagę męża. Jednak Damian nie zobaczy w tym nic dziwnego, a wręcz przeciwnie, gdyż pochwali Maszę za jej profesjonalizm. Tak samo jak Renata (Marta Jankowska), której później Monika także zwierzy się ze swoich obaw.

Ale ich opinie w 4088 odcinku "Na Wspólnej" nie uspokoją Moniki. I słusznie, gdyż na rzeczy będzie z pewnością coś grubszego, gdyż Masza sama skontaktuje się ze swoim szefem i poprosi go o zmianę rodziny, ale on się na to nie zgodzi i nie pozostawi jej wyboru, gdyż kobieta już mu podpadnie. I w związku z tym zostanie ona przy Cieślikach. Jednak w dalszym ciągu będzie ona trzymać Monikę na dystans, przez co nie rozwieje jej wątpliwości...